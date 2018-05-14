ДОХА, 14 травня — . Сили ППО Саудівської Аравії збили балістичну ракету, випущену єменськими бойовиками з руху “Ансар Алла” (хуситы) у бік прикордонної провінції Джизан. © AFP 2018 / Hassan АммагСМИ: кілька лідерів хуситов в Ємені загинули при саудівських авіаударах

Як передало саудівське агентство новин SPA, це підтвердив у своїй заяві представник арабської коаліції Турки аль-Малікі. За його словами, уламки ракети впали в пустелі.

“У 10.18 (за місцевим часом) ранку понеділка саудівські королівські сили повітряної оборони перехопили балістичну ракету, запущену хуситами, підтримуваними Іраном, з території Ємену (з провінції Саада) у бік королівства”, — сказав аль-Малікі.

Він зазначив, що хуситы цілили по житлових районах Джизана. Аль-Малікі підкреслив, що запуск ракет у бік густонаселених міст та сіл є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Раніше хуситы через телеканал “Аль-Масіра” повідомили, що обстріляли об’єкт саудівської нафтової компанії Saudi Aramco в провінції Джизан.