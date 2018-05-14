МОСКВА, 14 травня — . Міністр оборони Філіппін Делфін Лорензана відвідає з візитом Росію в серпні-вересні цього року, а найближчим часом в РФ приїде радник з національної безпеки країни, повідомив глава МЗС Філіппін Алан Пітер Каетано.

“В цьому місяці (Росії – ред.) відвідає наш радник з національної безпеки, а в серпні або вересні — міністр національної оборони”, — сказав Каетано.

Він зазначив, що в даний час Філіппіни роблять кроки в напрямку розширення співпраці в області безпеки”, питання “придбання сучасного російського зброї знаходиться в стадії розробки”.

У жовтні на Філіппінах відбулася зустріч Лорензаны і міністра оборони РФ Сергія Шойгу, тоді ж сторони підписали перший контракт з військово-технічної лінії, що передбачає поставку гранатометів РПГ-7В і пострілів до них.