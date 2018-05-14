ГРОЗНИЙ, 14 травня – . Спікер чеченського парламенту Магомед Даудов вважає недоробкою спецслужб Франції напад у центрі Парижа чоловіка з ножем, радикальні погляди якого були відомі правоохоронним органам цієї країни.

© AFP 2018 / Thomas SAMSONВ Парижі обшукали квартиру батьків зловмисника, який напав на прохожихВ суботу близько 21.00 (22.00 мск) недалеко від Паризької опери чоловік з ножем напав на перехожих. В результаті нападу один чоловік отримав смертельні поранення. Ще четверо постраждали. Поліція ліквідувала зловмисника. Як повідомили французькі ЗМІ, нападником був 20-річний Хамзат Азімов, який народився в Чечні, а в 2010 році отримав французьке громадянство.

“Багато незрозумілого в історії Хамзата Азімова. Є всі підстави вважати, що молодий чоловік мав контакти з правоохоронними органами і спецслужбами Франції. У мене, як у людини має певний досвід боротьби з тероризмом, викликають питання дії чи радше бездіяльність спецслужб: чому не велося спостереження за людиною, радикальні погляди якого були відомі, не прогнозували можливі дії, чому не затримали, а застрелили озброєного ножем злочинця? Або він міг видати когось?” — заявив Даудов, коментуючи трагедію в Парижі.

Він підкреслив, що в Чечні вдалося викорінити тероризм саме з-за того, що “команда Кадирова скрупульозно вивчала всі аспекти, слабкі сторони, прогнозовані і вразливі місця терористів”.

© AFP 2018 / Thomas SAMSONВ Чечні обурилися упередженістю західних ЗМІ після теракту в Парижі”А що б зробили у Франції або іншій західній країні, якщо, як у нас, тисячі терористів, що взяли в руки зброю і виступили проти влади?! Судячи з усього, капітулювали”, — вважає спікер.

За його словами, Азімов з трьох років жив і виховувався у Франції і отримав російський паспорт, вже будучи громадянином цієї країни.

“Особистість Азімова, його погляди і переконання формувалися у французькому суспільстві і, як сказав глава Чечні Рамзан Кадиров, влада Франції відповідальні за тих, кого виховали”, — зазначив Даудов. Він закликав західні країни “не ростити тероризм, розраховуючи завдати удару Росії”.

© AFP 2018 / GEOFFROY VAN DER HASSELTКадыров розповів про влаштував різанину у Франції уродженця Чечні”Ми вміємо боротися і перемагати терористів! Якщо хвиля тероризму накриє Європу, крім Росії, їх нікому рятувати, в кінці кінців”, — підкреслив Даудов.

Він висловив співчуття сім’ї і родичам загиблого і побажав одужання пораненим. “Я висловлюю співчуття сім’ї і родичам загиблого і бажаю якнайшвидшого одужання пораненим. Хочу підкреслити, що я особисто, як і весь чеченський народ, засуджую прояви тероризму, де б вони не відбувалися! Чеченці постраждали від нього більше всіх у світі і заплатили високу ціну в боротьбі з цим світовим злом”, — резюмував спікер.