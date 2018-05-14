КАЇР, 14 травня — , Маргарита Кислова. Єгипет засуджує застосування сили ізраїльськими військовими щодо палестинців, йдеться в поширеній заяві МЗС Єгипту. Іссам Аль-РимавиПри зіткнення в Газі загинули більше 40 палестинців

Раніше офіційний представник місцевих медичних служб Ашраф аль-Кідра повідомив , що число загиблих в понеділок у зіткненнях з ізраїльськими військами на кордонах сектора Газа палестинців зросла до 41, постраждали понад 1,7 тисячі. Ізраїльські силовики ведуть вогонь на ураження по найбільш агресивних учасників протестів, масштаб і запеклість яких помітно зросли на хвилі обурення відкриттям американського посольства в Єрусалимі.

У МЗС Єгипту підкреслили, що “Єгипет виступає категорично проти використання сили в протистоянні мирних демонстрацій з вимогою відновлення законних і справедливих прав”.

У відомстві зазначили, що Каїр підтримує “законні права палестинців на чолі з правом на створення незалежної держави зі столицею в Східному Єрусалимі”. © AP Photo / Adel НапаИзраиль закликав жителів сектора Газа не підходити до межі з-за протестів

На понеділок, коли проходить церемонія відкриття посольства США в Єрусалимі, і вівторок — день 70-ї річниці Накби — національної катастрофи, початку окупації і поневірянь сотень тисяч біженців — палестинці запланували кульмінацію Великого маршу повернення” — півторамісячної низки протестних акцій, яка розпочалася 30 березня і забрала життя понад півсотні жителів сектора Газа, не рахуючи сьогоднішніх жертв.

Ізраїльські військові нарахували понад 35 тисяч учасників заворушень на 12 ділянках кордону. Вони жбурляють саморобні вибухові пристрої і пляшки із запальною сумішшю, палять шини, намагаються ламати прикордонні загорожі. Солдати у відповідь використовують спецзасоби і ведуть вогонь на поразку.

Побоюючись, що цілі юрби підуть на прорив, армія стягнула до сектору Газа дві додаткові піхотні бригади, ще одна перекинули на Західний берег річки Йордан, який досі залишався в стороні від протестів.