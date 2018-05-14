Посольство перенесли з Тель-Авіва.

В Ізраїлі США в понеділок, 14 травня, відкрили в Єрусалимі своє посольство, перенесена туди з Тель-Авіва. Про це оголосив глава дипмісії Сполучених Штатів в Ізраїлі Девід Фрідман.

Відзначено, що урочиста церемонія перенесення посольства США з Тель-Авіва приурочена відзначенню 70-ї річниці заснування Ізраїлю.

Як повідомляється, у заході взяла участь делегація високопоставлених представників США, в тому числі дочка американського президента Дональда Трампа Іванка і її чоловік, старший радник американського президента Джаред Кушнер, глава Мінфіну Стівен Мнучин і спецпосланець США на Близькому Сході Джейсон Грінблатт.

На церемонії також був присутній прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Сам Трамп на відкриття посольства не приїхав, але спостерігав за заходом в режимі телемосту.

Передбачається, що американське посольство буде тимчасово працювати в комплексі генерального консульства США в районі Арнон в південній частині Єрусалиму.

При цьому будівля в Тель-Авіві, як і раніше буде закріплено за дипломатичною місією США – більшість співробітників посольства продовжать працювати там, поки не побудують нову будівлю в Єрусалимі. Поки в Єрусалимі почнуть працювати тільки посол і ще кілька американських дипломатів.