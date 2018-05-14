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У Каталонії обрали главу уряду

14.05.2018

В Каталонии избрали главу правительства На пост глави обрали Кіма Торру.

Парламент Каталонії в понеділок обрав 55-річного депутата Кіма Торру головою регіонального уряду, передає El Pais.

За Торру проголосували 66 депутатів регіонального парламенту, проти були 65 депутатів, ще чотири-утрималися.

Засідання парламенту розпочалося о 10.30, де Торра представив свою урядову програму. Він повторив, що Карлес Пучдемтон є президентом і підтвердив, що його пріоритетом є будівництво “каталонської республіки” та конституційного процесу.

Після обрання президентом Торра подякував президента Пучдемона “за його щедрість” і закінчив свій виступ гаслом: “Хай живе вільна Каталонія”.

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