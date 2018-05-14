Завдяки шахраям сотні людей під виглядом етнічних угорців отримали паспорти і виїхали в США.

У США викрили шахрайську схему в паспортній системі Угорщини, з допомогою якої іноземці під виглядом етнічних угорців в’їжджали в США під фальшивими прізвищами.

Про це з посиланням на документ Департаменту національної безпеки США (DHS) пише The Washington Post.

“Близько 700 осіб, які не є громадянами Угорщини, шахрайським способом отримали угорські паспорти і взяли собі чужі прізвища. З цієї групи щонайменше 85 людей намагалися в’їхати в США і 65 таки в’їхали по програмі безвізового режиму з США. З них станом на жовтень 2017 року 30 осіб залишилася в країні, незважаючи на зусилля правоохоронців у їх пошуку та депортації”, – зазначає видання.

Як пояснили в Департаменті нацбезпеки, порушники отримали автентичні паспорта, використовуючи програму угорського уряду, і продавали їх клієнтам, які взяли собі нові прізвища для подорожей в різні країни.

Зазначимо, програму, згідно з якою етнічні угорці, які живуть за межами країни, можуть швидко отримувати громадянство, в 2011 році заснував прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який наполягав на важливості возз’єднання з діаспорою, розкиданою по всій Європі. За цією програмою громадяни Угорщини мають право на безвізовий в’їзд в США. За сім років громадянство Угорщини отримали більше мільйона чоловік.

“Найбільш очевидний ризик полягає в тому, що в США приїжджають люди, які мають причини приховати свою ідентичність. Загальні причини для цього — контрабанда наркотиків, організована злочинність або нелегальна імміграція. Найбільшою проблемою були б представники терористичних організацій, як “Ісламська держава” або “Аль-Каїда”, які могли б придбати ці документи, чи російські шпигуни, яких ми вигнали, могли б злітати в Україну, купити угорський паспорт і полетіти в США”, – заявив співробітник Департаменту нацбезпеки Стюарт Бейкер, який займався транснаціональними погрозами в Європі і на Близькому Сході.

За даними видання, у квітні чиновники Департаменту нацбезпеки США попередили владу Угорщини про можливість виключення країни з програми безвиза, якщо влада не подбає про усунення вразливості у видачі паспортів.