МОСКВА, 14 травня — . Правозахисники Amnesty International виступили із засудженням подій на кордонах сектора Газа, де, за останніми даними, в зіткненнях з ізраїльськими військовими загинули більше 40 палестинців, йдеться в повідомленні організації в Twitter.

© Sputnik / FalehNaseerFal2При зіткненнях в секторі Газа загинув 41 палестинець”Ми бачимо жахливі порушення міжнародного права і прав людини в Газі… Це повинно негайно припиниться”, — йдеться в повідомленні.

Представники Amnesty International розкритикувала дії ізраїльської армії, заявивши, що в результаті застосування військовими бойової зброї близько 500 осіб отримали вогнепальні поранення.

Як повідомив представник палестинських медичних служб Ашраф аль-Кідра, кількість загиблих у зіткненнях з ізраїльськими військовими на кордонах сектора Газа палестинців до сьогоднішнього дня зросла до 41. Раніше також повідомлялося про понад 1,7 тисячі поранених.

Ізраїльські силовики ведуть вогонь на ураження по найбільш агресивних учасників протестів, масштаб і запеклість яких помітно зросли на хвилі обурення відкриттям американського посольства в Єрусалимі.

© РИА Новини / Сергій МамонтовДействия США на Близькому Сході не залишаться без відповіді, заявили в ТегеранеИзраильские військові нарахували понад 35 тисяч учасників заворушень на 12 ділянках кордону. Вони кидають саморобні вибухові пристрої і пляшки із запальною сумішшю, палять шини, намагаються ламати прикордонні загорожі. Солдати у відповідь використовують спецзасоби і ведуть вогонь на поразку.

Побоюючись, що цілі юрби підуть на прорив, армія стягнула до сектору Газа дві додаткові піхотні бригади, ще одна перекинули на Західний берег річки Йордан, який досі залишався в стороні від протестів.