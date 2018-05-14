ПРАГА, 14 травня — . Чехія до кінця травня відкриє в Єрусалимі почесне консульство, а пізніше в 2018 році — Чеський будинок, призначений для торгово-економічних та культурних акцій, повідомив у понеділок чеський прем’єр Андрій Бабиш у своєму мікроблозі в Twitter. © AFP 2018 / Ahmad GharabliВ МЗС Ізраїлю повідомили про можливе перенесення в Єрусалим ще трьох посольств

Бабиш повідомив, що привітав свого ізраїльського колегу Біньяміна Нетаньяху з 70-річчям утворення Ізраїлю. “Вітаю вас у зв’язку з 70-річчям незалежності Ізраїлю! Приємно бачити, як швидко його громадяни створили від самих основ успішне і демократичне суспільство. Я гордий тим, яку важливу роль при зародженні Держави Ізраїль зіграла Чехословаччина”, — написав він.

“Я радий, що Чеська Республіка відкриє почесне консульство у Єрусалимі до кінця травня. Я також буду радий, якщо нам вдасться до кінця нинішнього року відкрити в Єрусалимі Чеський будинок, призначений для чесько-ізраїльського культурного, торговельно-економічного та міжлюдської обміну”, — додав Бабиш.

Він запросив ізраїльського колегу з офіційним візитом у Чехії, а також зазначив, що після формування нового кабміну Прага буде готова домовитися про деталі міжурядових консультацій, які повинні відбутися в чеській столиці. © AFP 2018 / Mahmud Hams Франція засудила перенесення посольства США в Єрусалим

Президент США Дональд Трамп в грудні минулого року оголосив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і переведення туди американського посольства, яке зараз розташоване в Тель-Авіві. Рішення Трампа викликало заворушення серед палестинців і протести в ряді країн арабського світу. Перенесення американського посольства з Тель-Авіва до Єрусалиму відбувся 14 травня, у день 70-річчя утворення Ізраїлю.

Представник МЗС Ізраїлю Еммануель Нахшон повідомив , що ще як мінімум три країни, крім США, Гватемали та Парагваю, мають намір перенести посольства з Тель-Авіва до Єрусалиму.