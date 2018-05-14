ЛОНДОН, 14 травня — , Марія Тютюн. Британські депутати у вівторок, 15 травня зустрінуться з послом РФ в Лондоні Олександром Яковенком, повідомив представник парламентської міжпартійної групи з Росії.

© AP Photo / PA/Kirsty O СоппогВремя по “справі Скрипалів” працює проти Великобританії, заявив Яковенко”Зустріч з послом РФ відбудеться завтра, о 13.00, в парламенті”, — сказав співрозмовник агентства. Тематику майбутньої зустрічі поки він коментувати відмовився.

Раніше представник посольства РФ повідомив , що ініціатива зустрічі з депутатами парламенту виходить від російської сторони. За його словами, “в контексті гострої ситуації в російсько-британських відносинах на тлі отруєння Сергія і Юлії Скрипалів, вбивства Миколи Глушкова та участі Великобританії в незаконній військової операції проти Сирії британським парламентаріям важливо ознайомитися з російської точки зору з перших рук”.

© AP Photo / MI5 Security ServiceГлава британської контррозвідки вирішив попередити Росію про изоляцииПредседателем міжпартійної парламентської групи по Росії є Кріс Брайант, відомий своїми різкими висловлюваннями на адресу РФ.

Відносини Росії та Британії різко загострилися на тлі інциденту в Солсбері, де були отруєні працював на британські спецслужби екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. Лондон стверджує, що до отруєння нервово-паралітичним речовиною A234 причетна російська держава. Москва категорично це заперечує.

Також Скотланд-Ярд розслідує смерть екс-заступник гендиректора “Аерофлоту” Миколи Глушкова, пригода кваліфіковано як вбивство, але ніякої інформації про розслідування російським властям не надається.