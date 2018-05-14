У Франції триває страйк.

Страйк французьких залізничників, що почалася на початку квітня, знову вступила в активну фазу. У понеділок, 14 травня, на роботу не вийшли 27,6 відсотка всіх співробітників Національної компанії французьких залізниць (SNCF), у тому числі майже три чверті машиністів.

Страйк паралізував залізничне сполучення всередині країни. Скасовано дві третини як регіональних, так і швидкісних поїздів. Понеділок став 19-м днем страйку, організованого профспілками і проводиться за певним числам. Наступного разу вона відбудеться 18 та 19 травня.

Французькі залізничники виступають проти реформи SNCF, ініційованої урядом країни. В запропонованому владою законопроекті йдеться, зокрема, про те, щоб скасувати в компанії для знову найнятих співробітників особливий статус залізничника. Цей статус передбачає довічний робочий контракт, переваги в системі соціального страхування, а в деяких випадках – право раніше вийти на пенсію.

Уряд країни у свою чергу наполягає на тому, що реформа, яка передбачає також зміну форми володіння SNCF: з державної компанії на акціонерне товариство, життєво необхідна і дозволить зміцнити сферу залізничного транспорту. Щоб швидше прийняти цю непопулярну реформу, уряд вирішив провести її указами, минаючи обговорення у Національному зборах.