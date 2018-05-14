Білоруська АЕС будується за російським проектом.



Білорусь планує 1 липня 2019 року фізично запустити перший енергоблок Білоруської АЕС. Про це заявив в рамках форуму “Атомекспо-2018” віце-прем’єр Білорусі Володимир Семашко.

“Ми ставили завдання, абсолютно реальне завдання вже до кінця 2019 року пустити перший блок — не просто пустити, 1 липня наступного року пустити, а до кінця року вийти на проектну потужність і включити повністю в систему. І рівно через півроку, до 1 липня 2020 року, запустити другий блок”, — сказав Семашко.

Білоруська АЕС будується за російським проектом “ВВЕР-1200”. Передбачається, що вона буде складатися з двох енергоблоків номінальною потужністю 1200 МВт кожен. Пуск першого енергоблока запланований на 2019 рік, другого — на 2020 рік.

Генпідрядником будівництва АЕС є “Атомстройекспорт” (структура “Росатома”).

Нагадаємо, будівництво Белаес відзначився скандалом: у липні 2016 року підрядник впустив корпус реактора першого енергоблоку. І хоча в “Росатомі” стверджували, що корпус можна використовувати, білоруський регулятор наполіг на заміну корпусу. З цієї причини терміни здачі першого енергоблоку зрушилися на 2019 рік.