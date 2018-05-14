Великобританія разом з країнами Євросоюзу хоче створити новий блок безпеки, щоб не втратити доступ до даних європейських розвідувальних відомств після Brexit.

Про це 14 травня в Берліні хоче розповісти глава британської розвідки MI5 Ендрю Паркер, повідомляє Reuters.

Відзначається, що Паркер вперше виступить публічно за межами Великобританії, – на заході, організованому німецькою службою внутрішньої розвідки.

В ході свого виступу керівник MI5 розповість про необхідність тісної співпраці між Британією та ЄС для протидії атакам ИГИЛ і спробам Росії підірвати західну демократію.

В якості одного з прикладів грубого порушення міжнародних правил Кремлем є отруєння екс-шпигуна ГРУ Сергія Скрипаля в Британії.