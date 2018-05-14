МОСКВА, 14 травня — , Марія Єфімова, Володимир Ардаев. До свого 70-річчя Ізраїль отримав від США подарунок: американське посольство перевели з Тель-Авіва до Єрусалиму. На урочисту церемонію з-за океану прибула представницька делегація, Дональд Трамп привітав присутніх по відеозв’язку. А на кордонах сектора Газа тривали кровопролитні сутички протестувальників палестинців з ізраїльськими силовиками — число загиблих перевищило чотири десятки.

Обмін подарунками та снарядами

Кульмінація церемонії — зміна вивіски на будівлі генконсульства. Тепер тут розміститься посол з невеликою групою помічників. Основний персонал дипмісії залишиться в Тель-Авіві — на повний переїзд піде не менше шести років. Тим не менш в Ізраїлі радіють. Главу Білого дому завалили відповідними подарунками. Так, єрусалимська футбольна команда “Бейтар” перейменувала себе в “Бейтар Трамп Єрусалим”. Навпаки посольській резиденції заклали крихітний — не більше десяти квадратних метрів — сквер імені Дональда Трампа.

© REUTERS / Ronen ZvulunИванка Трамп і глава мінфіну Стівен Мнучин у меморіальною дошкою під час церемонії відкриття посольства США в Єрусалимі. 14 травня 2018 року © REUTERS / Ronen ZvulunИванка Трамп і глава мінфіну Стівен Мнучин у меморіальною дошкою під час церемонії відкриття посольства США в Єрусалимі. 14 травня 2018 року

© РИА Новини / Олексій ВитвицкийВ Єрусалимі офіційно відкрили посольство СШАА на кордоні з сектором Газа активізувалися незадоволені тим, що відбувається в Єрусалимі палестинці. На вулиці вийшли десятки тисяч протестувальників. В ізраїльських військових кидали вибухові пристрої та пляшки з запалювальною сумішшю підпалили автомобільні шини, намагалися зруйнувати прикордонні укріплення. Побоюючись прориву кордону, Ізраїль направив до Газі дві додаткові піхотні бригади, ще одну перекинули через Західний берег річки Йордан. За найбільш агресивних учасників протестів відкрили вогонь на поразку. До вечора понеділка в зіткненнях загинули понад 40 палестинців, у тому числі одна дитина. Більше 1,7 тисячі поранених.

В самому Єрусалимі зберігався відносний спокій. “Людей на вулицях дуже мало, всі дивляться церемонію відкриття посольства по телевізору. Жодних демонстрацій. Зрозуміло, посилені заходи безпеки, до цього дня дуже добре підготувалися”, — розповів колишній радник прем’єр-міністра Ізраїлю Бені Бріскін.

Навіщо це потрібно Трампу

© Sputnik / FalehNaseerFal2США відповідальні за жертви в Газі нарівні з Ізраїлем, заявили в ТурцииРешение про релокації посольства було прийнято конгресом США ще в 1995 році, однак через спірного статусу Єрусалиму і непростих відносин з арабо-мусульманським світом всі американські президенти відкладали його виконання. А Дональд Трамп включив перенесення дипмісії в свою передвиборчу програму.

Чинний президент Сполучених Штатів не стільки йде на поводу у лобістів, скільки реалізує свої суто внутрішньополітичні амбіції, вважає генеральний директор Російської ради з міжнародних справ (РСМД) Андрій Кортунов.

“Головне, чого домагається Трамп, — це зміцнення власних позицій та позицій Республіканської партії перед майбутніми парламентськими, а потім президентськими виборами. Плюс властивий йому епатаж: він не втрачає нагоди продемонструвати незалежність, непередбачуваність і наполегливість в досягненні поставлених цілей”, — говорить глава РСМД.

Розколотий світ

Мусульманські країни різко негативно сприйняли рішення глави Білого дому. Так, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що відтепер Сполучені Штати втратили статус посередника у близькосхідних конфліктах. Вкрай негативною була реакція Ірану. Особливо болісно поставилися до подій в Палестині. Міністр закордонних справ Ріяд аль-Малікі повідомив про підготовку масових мирних протестів. Однак події в Газі показали, що настрій палестинців далекий від мирного.

© РИА Новини / Іссам Аль-РимавиУчастники протесту в Палестині проти перенесення посольства США в Єрусалим. 14 травня 2018 © РИА Новини / Іссам Аль-РимавиУчастники протесту в Палестині проти перенесення посольства США в Єрусалим. 14 травня 2018

© РИА Новини / Володимир ФедоренкоВ Ірані назвали перенесення посольства США в Єрусалим “днем великого ганьби”Євросоюз не зміг прийти до згоди з даного питання. Одні вказують на те, що релокация дипмісії загострить ситуацію на Близькому Сході і ускладнить процес ізраїльсько-палестинського врегулювання. Інші схвалюють рішучість Трампа. За словами представника МЗС Ізраїлю Еммануеля Нахшона, сьогодні мінімум три країни готові наслідувати приклад Вашингтона.

“Передчасно і контрпродуктивно”

Дії Білого дому — передчасні і контрпродуктивні, вважає Андрій Кортунов. Перенесення посольства буде серйозно дратувати арабських партнерів США, ускладнить співпрацю Ізраїлю з Саудівською Аравією і ще більше радикалізує палестинський рух. © AFP 2018 / Mohammed Abed Генсек ООН стурбований загибеллю великої кількості людей на кордонах Гази

“Я вважаю, що це помилка — як Сполучених Штатів, так і уряду Біньяміна Нетаньяху, який наполягав на такому рішенні. Символічне значення жесту цілком зрозуміло, що для Ізраїлю це важливо, але для реальної регіональної політики зіграє явно деструктивну роль”, — говорить глава РСМД.

Однак директор Центру комплексних європейських і міжнародних досліджень факультету світової економіки та світової політики НДУ ВШЕ Тимофій Бордачов не чекає драматичного розвитку подій.

“Сьогодні Палестина ізольована і їх тяжка ситуація, за великим рахунком, нікого не цікавить. З одного боку, перенесення посольства показує, що колишні норми і правила вже не діють. З іншого — все було зроблено вчасно, оскільки на тлі того, що відбувається в Сирії, конфлікту Ізраїлю з Іраном і російсько-американського протистояння доля Єрусалиму і нещасних палестинців мало кого хвилює”, — вважає експерт.

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