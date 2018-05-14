ВАШИНГТОН, 14 травня – . У Держдепартаменті США в понеділок спростували інформацію про розширення повноважень спецпредставника по Україні Курта Волкера. CC BY 2.0 / U. S. Embassy Kyiv Ukraine / United States Special Representative for Ukraine Negotiations Kurt Volker, Kyiv, July 24, 2017Волкер заявив, що Росія поверне Крим, як повернула незалежність Балтії

Раніше керівник української служби “Голосу Америки” Мирослава Гонгадзе в ефірі телеканалу “112 Україна” заявила з посиланням на джерела, що спецпредставникові Держдепартаменту США у справах України Курту Волкеру продовжили і розширили мандат і тепер він буде мати “не тільки повноваження щодо ситуації на Донбасі, він отримає більш широкі повноваження щодо України як такої”.

“Ми бачили повідомлення в ЗМІ. Вони невірні. Посол Волкер продовжує виконувати функції спеціального представника щодо переговорів з Україною, і його мандат залишається незмінним”, — сказав представник Держдепартаменту.

Волкер був призначений на свою посаду в липні 2017 року.