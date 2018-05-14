БЕЛГРАД, 14 травня – . Скупщина (парламент) Сербії розглядає склад комісії, яка покликана з’ясувати і затвердити наслідки бомбардувань НАТО 1999 року для населення країни, повідомила в понеділок спікер парламенту Майя Гойкович. Сергій ГунеевПрезидент Сербії заявив про можливість співпраці з НАТО

Напередодні президент Сербії Олександр Вучич на відкритті нового відділення онкології в медичному Інституті онкології та радіології Белграда заявив, що застосування авіацією Північноатлантичного альянсу снарядів зі збідненим ураном є причиною зростання ракових захворювань в країні. Він зазначив, що злоякісні пухлини, за даними медиків, зараз з’являються у сербських дітей, чиї батьки народилися в 90-х, і назвав застосування збідненого урану “злочином без прецеденту”.

“Ми зараз на дебатах у Скупщині обговорюємо формування комісії на парламентському рівні, завданням якої є розслідування наслідків бомбардувань 1999 року для здоров’я людей і навколишнього середовища з особливим акцентом на використання снарядів зі збідненим ураном”, — заявила в ефірі національного телебачення Гойкович. © AFP 2018 / Alexa StankovicЭксперт: дискусія в Сербії з приводу НАТО наростає

За її словами, дуже важливий доповідь парламенту Італії, згідно з яким італійські військові, які проходили службу в складі миротворчого контингенту НАТО в Косово і Метохії, після бомбардувань стикаються з масовим проблемами зі здоров’ям на рівні 4 тисяч хворих онкологічними захворюваннями і 300 померлих.

“У нас є зобов’язання перед громадянами Сербії після ретельної роботи повідомити їм правду про злочин без прецеденту, вбивство людей за допомогою збідненого урану не лише фізично, але і через прийдешні покоління”, — зазначила голова сербського парламенту.

Він додала, що парламентська комісія повинна бути сформована до кінця тижня. На чолі її було запропоновано поставити депутата і доктора Дарко Лакетича.

Міністр охорони навколишнього середовища країни Горан Триван повідомив у жовтні 2017 року уряд Сербії готовий брати участь у створенні національної лабораторії для розслідування наслідків бомбардувань НАТО 1999 року, при яких міг застосовуватися збіднений уран. Євген БиятовЭксперт: НАТО не проти навчань Сербії з РФ? Не варто довіряти цим словам

Раніше ініціативна група медиків, вчених і військових Сербії направила президенту республіки, міністерствам охорони здоров’я та навколишнього середовища запит на проведення розслідування наслідків бомбардувань НАТО. У дослідженнях планується участь медиків різних спеціальностей, в тому числі радіологів, епідеміологів і токсикологів, які будуть досліджувати грунт, воду і повітря, а також продукти харчування. Очікується, що створений координуючий орган проведе економічне і правове дослідження. Зібраний матеріал може послужити основою для пред’явлення позову Сербією до 19 країн-членів Північноатлантичного альянсу, які брали участь в агресії.

У 1999 році збройне протистояння албанських сепаратистів з Визвольної армії Косово, армії і поліції Сербії призвело до бомбардування Союзної Республіки Югославія (СРЮ) (у той час складалася з Сербії і Чорногорії) силами НАТО. Авіаудари НАТО тривали з 24 березня по 10 червня 1999 року. Точна кількість жертв невідома. За оцінками влади Сербії, за час бомбардувань загинуло близько 2,5 тисячі осіб, включаючи 89 дітей. Поранення отримали 12,5 тисячі осіб. Матеріальний збиток, за різними даними, оцінюється в суму від 30 до 100 мільярдів доларів. Військова операція була зроблена без схвалення Ради безпеки ООН і на основі утвердження західних країн, що влади СРЮ проводили етнічні чистки в косовської автономії і спровокували там гуманітарну катастрофу.