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Ізраїль вважає дивним, що Росія не переносить посольство в Єрусалим

14.05.2018

ЄРУСАЛИМ, 14 травня — . Офіційний представник МЗС Ізраїлю заявив , що вважає дивним намір РФ не переносити посольство в Єрусалим з Тель-Авіва за прикладом США, Гватемали і Парагваю.

Участники протеста в Палестине против переноса посольства США в Иерусалим. 14 мая 2018© РИА Новини / Іссам Аль-РимавиАплодисменты і постріли. Чим небезпечний перенесення посольства США в ИерусалимПрезидент США Дональд Трамп в грудні минулого року оголосив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і переведення туди американського посольства з Тель-Авіва. Офіційне відкриття посольства США в Єрусалимі відбулося 14 травня, у день 70-річчя утворення Ізраїлю. МЗС РФ раніше неодноразово зазначав, що питання про переїзд російського посольства в Єрусалим не розглядається.

“Ви знаєте, що Росія була однією з перших країн, які визнали Західний Єрусалим столицею Ізраїлю, було чітке заяву, тому це трохи дивно. Ми вітаємо посольства країн в Єрусалимі, який і є столицею Ізраїлю, вони це визнали. Так що в цій заяві є щось трохи дивне”, — сказав представник МЗС Еммануель Нахшон.

Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. © РИА Новини / Володимир ФедоренкоВ Ірані назвали перенесення посольства США в Єрусалим “днем великого ганьби”Раніше МЗС РФ зазначив, що Росія розглядає Східний Єрусалим в якості столиці майбутньої палестинської держави, а Західний вважає Єрусалим столицею Ізраїлю, і підкреслив, що можливе перенесення посольства РФ з Тель-Авіва до Єрусалиму не може відбутися до досягнення фінального угоди між палестинцями та ізраїльтянами.

Зіткнення через перенесення посольства США в Єрусалим. Онлайн-репортаж

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