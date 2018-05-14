ЄРУСАЛИМ, 14 травня — . Офіційний представник МЗС Ізраїлю заявив , що вважає дивним намір РФ не переносити посольство в Єрусалим з Тель-Авіва за прикладом США, Гватемали і Парагваю.

© РИА Новини / Іссам Аль-РимавиАплодисменты і постріли. Чим небезпечний перенесення посольства США в ИерусалимПрезидент США Дональд Трамп в грудні минулого року оголосив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і переведення туди американського посольства з Тель-Авіва. Офіційне відкриття посольства США в Єрусалимі відбулося 14 травня, у день 70-річчя утворення Ізраїлю. МЗС РФ раніше неодноразово зазначав, що питання про переїзд російського посольства в Єрусалим не розглядається.

“Ви знаєте, що Росія була однією з перших країн, які визнали Західний Єрусалим столицею Ізраїлю, було чітке заяву, тому це трохи дивно. Ми вітаємо посольства країн в Єрусалимі, який і є столицею Ізраїлю, вони це визнали. Так що в цій заяві є щось трохи дивне”, — сказав представник МЗС Еммануель Нахшон.

© РИА Новини / Володимир ФедоренкоВ Ірані назвали перенесення посольства США в Єрусалим “днем великого ганьби”Раніше МЗС РФ зазначив, що Росія розглядає Східний Єрусалим в якості столиці майбутньої палестинської держави, а Західний вважає Єрусалим столицею Ізраїлю, і підкреслив, що можливе перенесення посольства РФ з Тель-Авіва до Єрусалиму не може відбутися до досягнення фінального угоди між палестинцями та ізраїльтянами.

Зіткнення через перенесення посольства США в Єрусалим. Онлайн-репортаж