Відкриття американського посольства в Єрусалимі викликало заворушення.

Ізраїльська сторона повинна негайно припинити вогонь з вогнепальної зброї в Газі. Про це у Twitter написав верховний комісар ООН з прав людини Зейид Раад аль-Хусейн, нагадавши про десятки загиблих і сотні поранених на кордоні з Сектором Газа.

“Шокуюче вбивство десятків і поранення сотень вогнем з бойової зброї в Газі повинно припинитися. Право на життя має бути захищене. Відповідальні за волаючі порушення прав людини повинні бути притягнуті до відповідальності. Міжнародне співтовариство повинно гарантувати жертвам справедливість”, – записав Зейид.

Протести почалися за кілька годин до офіційної церемонії відкриття посольства США, присвяченій спірного рішення президента США Дональда Трампа про перенесення дипломатичного відомства з Тель-Авіва до Єрусалиму. На кордоні сектору Газа з Ізраїлем вбито 41 палестинець. Поранення отримали більше 1800 осіб.

Як повідомлялося, Дональд Трамп оголосив про рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. У середу, 6 грудня, американський президент доручив Державному департаменту почати роботу по перенесенню посольства з Тель-Авіва до Єрусалиму.