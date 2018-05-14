У Мережі з’явилося відео антисемітського монологу мера міста Сколе Львівської області Володимира Москаля.

Відео опублікував у своєму Facebook директор Українського єврейського комітету Едуард Долінський.

«Чотири роки тягнеться спектакль неукраїнської влади, а правильно сказати — московсько-ж*довская влада. Цей спектакль забирає життя найкращих синів України», − вважає мер Сколе.

Далі Москаль стверджує, що більшовицька влада від 70% до 95% складалася з євреїв.

«Зараз Володимир В’ятрович відкриває правдиві історичні документи – царська Росія, Україна, Угорщина, Польща — після приходу більшовиків до влади від 70 до 95 відсотків були євреї, які знищували нації і народи», — заявив мер.

Також чиновник розповів про методи виховання дітей-євреїв.

«Проаналізував з книги «Мафія і Україна» Павла Штепи виписку з Кабали і Тори – книги, на яких виховуються молоді євреї з 10 років. Їх чітко змушують це читати, їм це чітко читають. Їм навіть не треба вставляти в голову, тому що там вже вихованням так навчено, що він зобов’язаний вчитися, він зобов’язаний знати», — сказав чиновник, уточнивши, що «з 10 до 18 років там хлопці чітко підковані, знають хто ворог і як працювати на його знищення».

«Багато в тих працях (Каббалі і Торі — ред.) приділяється смерті гоїв. Гоями вони вважають усіх, крім юдеїв. Всіх – християн, арабів, буддистів. Це не люди, для них вони — не люди. Вони йдуть до світового панування, вони чітко йдуть до цього, формують політику космополітизму і лібералізму, щоб знищити всі нації, залишити політичну націю, змішати всіх до купи, мігрантів, чорних. В цьому і є суть лібералізму і космополітизму: у світі повинна бути одна нація без коренів, без історії, без чого-небудь свого», — продовжив Москаль. Ще Генріх Форд зробив геніальну фразу: «Ізолюйте 50 найбагатших ж*дов і воєн в світі ніколи не буде». Генрі Форд – це потужна постать. 1941 рік під Москвою Гітлер з військами. Світова ж*довство думає кому дати гроші і зброю. І між двома вибирають Сталіна, запаковують повністю від шкарпеток до зброї і реально відбувається перелом», — підсумував Москаль.

Пізніше сам чиновник підтвердив, що на цьому відео зафіксовано його виступ, однак заявив, що детальніше пояснить свої заяви після того, коли переконається, що його цитати в ролику не вирвані з контексту.

«Кого я ображаю? Я правду сказав!», — заявив Володимир Москаль.