Уряд Росії вже надало допомогу групі «Ренова» потрапив під санкції мільярдера Віктора Вексельберга і зараз розробляє заходи фінансової підтримки підприємств Олега Дерипаски, включаючи «Русал» і групу ГАЗ. Про це повідомив в понеділок в.о. голови Мінфіну Антон Силуанов.

За його словами, допомога Вексельбергу, який запросив у держави в цілому 5,7 млрд доларів, була надана минулого тижня.

«За сумами мені просто не хотілося б просто говорити», — відповів Силуанов на питання про те, скільки саме Він отримав від уряду (цитати з «Інтерфаксу»).

При цьому, зазначив міністр, влада не виключає, що мільярдерові, займає 9-е місце в списку найбагатших росіян від Forbes, буде надана додаткова допомога.

Одночасно опрацьовується питання фінансових вливань в активи Олега Дерипаски, розповів Силуанов.

Для цього, за його словами, може бути використаний Промсвязьбанк, націоналізований в грудні минулого року і знаходиться в процесі перетворення в банк для держоборонзамовлення.

Гроші для Промсвязьбанка, в свою чергу, надрукує ЦБ. Регулятор вже влив в банк 443 млрд рублів у вигляді чистої грошової емісії. З них 330 млрд рублів прийшло у вигляді кредитів (100 млрд рублів ПСБ повернув у березні) і ще 113 млрд рублів — на поповнення капіталу, розмір якого став негативним (мінус 170 млрд рублів на березень) і залишився таким після першої порції допомоги (мінус 59 млрд рублів на квітень).

Найближчим часом Промсвязьбанк отримає ще 130 млрд рублів за рахунок друкарського верстата. Ці кошти будуть зараховані на баланс банку в результаті операції з викупу у нього облігацій федерального позики, повідомив 2 квітня заступник голови регулятора Василь Поздышев.

Додатково 5 млрд рублів ПСБ отримає за рахунок платників податків — відповідну суму Мінфін заклав у проект поправок до федерального бюджету на 2018 рік.

При цьому питання про видачу кредитів, що потрапили під санкції США компаніям буде вирішувати безпосередньо Промсвязьбанк, розповів Силуанов.

Він додав, що гроші зможуть отримати як «Русал», відрізаний від можливості постачати алюміній на світовий ринок, так і група ГАЗ, яка знаходиться під загрозою зупинки конвеєра з-за санкцій, перекрили постачання імпортних комплектуючих.

Можливість викупу державою акцій En+ і «Русала» як і раніше не розглядається, повідомив Силуанов.