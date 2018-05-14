ТБІЛІСІ, 14 травня — . Засідання Національної ради безпеки Грузії проходить у понеділок у президентському палаці, повідомили в адміністрації глави держави.

© REUTERS / David MdzinarishviliПолитолог про акції протесту в Тбілісі: сторони пробували сили”В порядку денному заплановано розгляд чотирьох питань: підготовка до Брюссельського саміту НАТО 2018; загрози з боку Росії, їх вплив на безпеку і оборону країни і зростання підтримки з боку США та інших партнерів; поточні геополітичні процеси і середовище безпеки і оборони Грузії; поточні реформи у сфері оборони”, — наводять місцеві ЗМІ заяву адміністрації.

Доповідачами будуть представлені глава МЗС, міністр оборони, керівник Служби держбезпеки та секретар Національної ради безпеки.

Як раніше заявив заступник голови МЗС РФ Григорій Карасін, у Москві жалкують, що Тбілісі активно включився в реалізацію натовської стратегії “стримування” Росії — це явно не зміцнює безпеку Грузії.

© Sputnik / Олександр ИмедиашвилиВ центрі Тбілісі проходять дві контракції паралельно мітингу молодежиИнституциональное співпраця Грузії і НАТО почалося в 1994 році, коли країна стала учасницею програми “Партнерство заради миру”. Після “революції троянд” 2004 року співпраця Грузії і НАТО стало більш інтенсивним. У квітні 2008 року в Бухаресті на саміті НАТО було підтверджено, що Грузія в майбутньому може стати членом альянсу за умови відповідності його стандартам. У ході саміту НАТО в Уельсі, який відбувся 4-5 вересня 2014 року, був затверджений пакет заходів, які сприяють Грузії в її прагненні до членства в альянсі. В рамках пакету заходів у Грузії регулярно проходять спільні військові навчання.

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