МІНСЬК, 14 травня — . Убив бензопилою жінку в мінському торговому центрі Владиславу Казакевичу призначено нове покарання за напад на співробітників виправної колонії, де він відбував покарання, – в сукупності він отримав 22 роки позбавлення волі, повідомила в понеділок прес-служба Могильовського обласного суду.

© Fotolia / Sebastian DudaВ Мінську винесли вирок у справі про різанину бензопилою в ТЦВ березні 2017 року Мінський міський суд визнав 18-річного Казакевича винним у вбивстві співробітниці ТЦ “Нова Європа”, а також у замаху на вбивство і злісному хуліганстві та засудив його до 15 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії загального режиму. У жовтні Казакевич спробував нанести удар ножем одного із співробітників колонії. Незважаючи на те, що співробітник застосував прийоми самооборони, укладений встиг поранити другого контролера, спричинивши йому тілесні ушкодження. Пізніше слідство встановило, що таким чином Казакевич намагався помститися за дисциплінарні покарання”.

“Казакевичу за сукупністю злочинів і вироків призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 22 роки з відбуванням перших п’яти років у тюрмі, а решти покарання у виправній колонії в умовах посиленого режиму”, — йдеться в повідомленні суду.

© РИА Новини / Віталій АньковУбивший бензопилою жінку в ТЦ в Мінську напав на співробітника колонииВечером 8 жовтня 2016 року Казакевич, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, зайшов в мінський торговий центр “Нова Європа” із заведеною і готової до застосування бензопилою. Перша відвідувачка, яку він спробував убити, змогла втекти. Однак він убив з допомогою бензопили та сокири-кувалди жінку 1973 року народження, наніс тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості двом жінкам. Через нетривалий час Казакевич був затриманий працівниками та відвідувачами ТЦ, а також прибулими міліціонерами.