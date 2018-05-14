МОСКВА, 14 травня — . Міністерство закордонних справ Іраку знову виступило із засудженням перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалиму, повідомляє телеканал Al-Sumaria з посиланням на заяву офіційного представника МЗС Ахмада Махджуба. © AFP 2018 / Mahmud НамѕВ зіткненнях на кордоні сектора Газа загинули десятки палестинців

“Те, що відбувається сьогодні, перенесення посольства США в арабський місто Єрусалим, і наполягання на тому, щоб визнати цей арабський місто столицею сіоністського освіти, є неприйнятним і викликає гнів сотень мільйонів арабів, мусульман і християн по всьому світу, є кричущим порушенням міжнародних резолюцій і мирного процесу”, — заявив Махджуб.

Він зазначив, що Ірак висловлює свою повну солідарність з палестинським народом і рішучу незгоду з подіями, а також застеріг від наслідків, до яких може призвести подібний крок.

Президент США Дональд Трамп в грудні минулого року оголосив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і переведення туди американського посольства, яке до сьогоднішнього дня було розташоване в Тель-Авіві.

Рішення Трампа викликало заворушення серед палестинців і протести в ряді країн арабського світу. Перенесення американського посольства з Тель-Авіва до Єрусалиму відбувся 14 травня, у день 70-річчя утворення Ізраїлю.

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