ООН, 14 травня – . ООН виступає за розслідування загибелі людей в секторі Газа, але своє розслідування поки не планує, заявив заступник офіційного представника генсека ООН Фархан Хак. © AFP 2018 / Mahmud НамѕВ зіткненнях на кордоні сектора Газа загинули десятки палестинців

“На даний момент ми хочемо подивитися, як це (загибель людей – ред.) буде розслідуватися. Очевидно, всі випадки загибелі повинні бути розслідувані. Ми повинні побачити якість і достовірність цього розслідування”, — сказав Хак на брифінгу, відповідаючи на питання про плани ООН з проведення свого розслідування.

Хак повторив, що ООН дотримується своєї позиції про те, що всі випадки загибелі людей “повинні бути розслідувані владою”, не уточнивши, які саме.

Ізраїльські військові нарахували понад 35 тисяч учасників заворушень на 12 ділянках кордону. Вони жбурляють саморобні вибухові пристрої і пляшки із запальною сумішшю, палять шини, намагаються ламати прикордонні загорожі. Солдати у відповідь використовують спецзасоби і ведуть вогонь на поразку. © AFP 2018 / Mahmud НамѕГлава УВКПЛ ООН закликав припинити вбивства палестинців в секторі Газа

Побоюючись, що цілі юрби підуть на прорив, армія стягнула до сектору Газа дві додаткові піхотні бригади, ще одна перекинули на Західний берег річки Йордан, який досі залишався в стороні від протестів.

Як повідомив в понеділок офіційний представник місцевих медичних служб Ашраф аль-Кідра, кількість загиблих у зіткненнях з ізраїльськими військами палестинців на кордонах сектора Газа зросло до 52 людей, ще понад 2,4 тисячі отримали поранення.

Акції протесту проходять на тлі 70-ї річниці утворення Ізраїлю і приуроченого до ювілею перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалиму.

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