ЛУГАНСЬК, 14 травня — . Українські силовики два рази в понеділок відкривали вогонь по території самопроголошеної Луганської народної республіки, заявили в представництві ЛНР в Спільному центрі з контролю і координації (СЦКК) режиму припинення вогню. Ден ЛевиСиловики готуються до активізації бойових дій, заявили в ДНР

У Донбасі 30 березня набрало чинності нове “великоднє” перемир’я, проте сторони конфлікту продовжують звинувачувати один одного в обстрілах.

“За день, 14 травня, черговою зміною ЛНР в СЦКК, за даними Народної міліції ЛНР, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку ЗС України з напрямку населених пунктів: Троїцьке, Новозвановка, — по позиціях Народної міліції в районі населеного пункту Калиново, з мінометів калібру 120 міліметрів (22 міни), БМП/БТР (десять пострілів)”, — йдеться в повідомленні представництва ЛНР в Telegram-каналі.

Руйнувань, жертв і постраждалих серед мирного населення не зафіксовано, додали у відомстві.