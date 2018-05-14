У минулому році на Верховну Раду України з державного бюджету було витрачено 1,13 млрд грн, в 2018-му ця сума зросла до 1,73 млрд грн. 176 авто, 115 тис грн на один прийом, 453 млн грн на зарплату: аналіз кошторису Ради. Як змінювалися фінансові апетити парламентаріїв протягом VIII скликання?

Це багато чи мало? Ще більш дискусійне питання – чи не занадто велика (або мала) заробітна плата в цей момент. VoxUrkaine в рамках проекту ЄС-ПРООН «Рада Європи» відповів на питання. І розібрався, на що йде левова частка витрат Верховної Ради і який треба зробити звітність депутатів, щоб не залишити місця для зловживань.

Ціна українського парламенту. У бюджеті 2018 витрати на Верховну Раду збільшили більш ніж на третину – до 1,73 млрд грн. Це 0,17% всіх державних витрат.

У цю цифру входять витрати по трьом напрямкам.

Перше – витрати на здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради. Традиційно найбільша стаття витрат. В її рамках оплачуються візити народних депутатів за кордон, фінансуються їх зарплати і премії. Сюди входять витрати на виплату премій ВР, оплату членських внесків у міжнародні організації, роботу автоматизованої системи «Електронний Законопроект» і реставрацію головного будівлі Верховної Ради по вулиці Грушевського, 5.

Друге – інформаційно-аналітичне і матеріально-технічне забезпечення роботи парламенту. Мова про витрати на утримання парламентського автопарку, організацію прийомів, обслуговування протокольних заходів, утримання та ремонт адміністративних приміщень і деякі інші витрати.

Третє – видатки на висвітлення роботи парламенту на радіо і телебаченні та фінансування газети «Голос України». До них у тому числі належать видатки на придбання обладнання для технічного переоснащення телеканалу «Рада», витрати на друк газети «Голос України».

У этотом році депутати на собі не дуже «економлять», але і не «сибаритствуют». За останні десять років витрати на раду змінювалися від 0,29% від держбюджету в 2009 році до 0,12% у 2015 році.

Незважаючи на обсяги витрат, практика розвинених країн більш або менш однакова: члени парламенту одержують базову зарплату і велика кількість різних доплат, допомог і надбавок в залежності від статусу і функціоналу.

Витрати, які покриваються депутатам з бюджету, як правило, діляться на наступні категорії:

адміністративні витрати на утримання офісів і персоналу;

витрати на проживання / оренду житла;

транспортні витрати;

витрати на поштову та телефонний зв’язок;

витрати на інформаційну діяльність;

витрати на медичне забезпечення.

Втім, справа не в кількості привілеїв і не витрачених сумах, а в підходах до звітності про їх використання. Це слабке місце українського парламентаризму. Якщо депутати прагнуть поліпшити свою репутацію і відновити довіру виборців, треба робити звітність більш докладною.

На що йдуть витрати

Напрями, за якими виділяється фінансування Верховної Ради, прописанны в законі про державний бюджет.

Ще в 2009 році парламентських статей витрат було дев’ять. Зараз їх тільки три. Втім, це не значить, ще деякі витрати більше не фінансуються. Наприклад, у 2012 році видатки на висвітлення діяльності парламенту на радіо і телебаченні та фінансову підтримку газети «Голос України» і журналу «Віче» були об’єднані в одне.

Для того, щоб отримати та проаналізувати більш детальний розподіл витрат, VoxUkraine офіційно звернувся до апарату парламенту з проханням надати звіти про виконання кошторису Верховної Ради за 2014-2017 роки.

«Повідомляю, що кошторису Верховної Ради на 2014-2017 роки не були затверджені парламентом», – відповів перший заступник керівника апарату ВР Петро Боднар. Також він написав, що ознайомитися зі звітами про використання бюджетних коштів на апарат можна на офіційному сайті парламенту.

На сьогодні розміщений на сайті публічний звіт парламенту – це таблиця на одну сторінку. З неї, наприклад, можна зрозуміти, що здійснення законотворчої діяльності в минулому році коштувало державі в 542,4 млн грн, утримання автобази – 57,8 млн грн, управління адміністративними будинками – 106,7 млн грн, а висвітлення діяльності депутатів через телеканал «Рада» і газету «Голос України» – в 55,6 млн грн.

Окремо публічно доступні ще два типи даних.спортных коштів. У звітних таблицях вказано кількість викликів на авто кожним депутатом і годин, на які він його замовив.

Більше інформації можна знайти у паспортах бюджетних програм та бюджетних запитів, які також є публічними.

З них зрозуміло, що витрати на організацію офіційних прийомів або депутатські відрядження з бюджету нікуди не зникли – вони просто «сидять» у спільних статтях витрат.

У цифрах про парламенті (цифри актуальні на 2018 рік):

453,2 млн грн – планується витратити на оплату праці в межах видатків на законотворчу діяльність

1,085 млн грн – загальний розмір премій у Верховній Раді

110 – кількість візитів народних депутатів України за кордон (орієнтовний план міжнародних обмінів ВР)

582 100 грн – середні витрати на один зареєстрований законопроект

1350 – кількість зареєстрованих законопроектів (цифра орієнтовна і планова)

176 – кількість транспортних засобів у розпорядженні ВР

74 298 кв м – загальна площа адміністративних будівель

115 200 грн – середні видатки, пов’язані з прийомом однієї іноземної делегації

Джерело: з бюджетного запиту Верховної Ради на 2018-2020 рр ..

Посадові оклади народних депутатів визначаються у прожиткових мінімумах, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Посаду

Кількість прожиткових мінімумів *

Сума в грн станом на квітень 2018 року.

Голова Верховної Ради України

12

21144

Перший заступник голови Верховної Ради

11,5

20263

Заступник голови Верховної Ради

11

19382

голова парламентського комітету, голова спеціальної контрольної комісії з питань приватизації, голова депутатської фракції

10,5

18501

перший заступник, заступник голови комітету, фракції, спецкомісії з питань приватизації

10,3

18148

член парламентського комітету

10

17620

* з 1 січня 2018 прожитковий мінімум для працездатних осіб – 1762 грн

Зарубіжний досвід

У світі існують різні практики моніторингу та контролю за тим, як парламентарії витрачають бюджетні кошти.

Великобританія

Парламент: двопалатний, 785 членів Палати лордів і 650 членів Палати громад

IPSA з’явилася після грандіозного політичного скандалу у Великобританії, коли деякі члени Палати громад були звинувачені у нецільовому використанні отриманих від держави доплат та компенсацій.

Базова річна зарплата членів Палати громад перевищує £76 000. Також депутати британського парламенту мають право на додаткові виплати: на утримання офісу, наймання персоналу, проживання в Лондоні, оплату подорожей з парламенту виборчий округ.

Спікер і голови комітетів отримують більш високі зарплати.

Члени Палати лордів не отримують фіксовану зарплату, але мають право на щоденну грошову допомогу у розмірі £150-300 за кожен відпрацьований у парламенті день.

Завдяки цій карті діяльність кожного члена британського парламенту як на долоні. Карта дозволяє побачити політичну приналежність члена парламенту, містить інформацію про його витрати на проживання, охорону, офісні витрати, персонал в різні роки.

Європейський Союз

Європейський парламент: однопалатний, 751 євродепутат

Члени Європейського парламенту отримують з бюджету різні доплати – на технічне оснащення офісу, телефонний і поштовий зв’язок, інші операційні витрати. На всі ці цілі член парламенту не може отримати з бюджету понад €4416 в місяць.

Більшість зустрічей Європейського парламенту проходять у Страсбурзі чи Брюсселі. Депутати отримують компенсацію вартості квитків або проїзду залежно від виду транспорту, класу вагона / місця в літаку і відстані (у випадку подорожі машиною компенсація становить €0,50/км; максимальна відстань, яка підлягає компенсації, – 1000 км).

Парламентарії мають право на пенсію за віком від 63 років. Пенсія становить 3,5% від заробітної плати за кожен повний рік виконання парламентських повноважень, але не більше 70% розміру зарплати.

Австралія

Парламент-однопалатний, 150 членів Палати представників і 76 сенаторів

Річна виплата (базова зарплата) сенатора або члена Палати представників австралійського парламенту становить $203 000.

За вісім років служби парламентарій може розраховувати на базову пенсію в розмірі 50% базової зарплати. Розмір пенсійної виплати збільшується на 2,5% за кожний наступний рік роботи. Максимально можливий розмір пенсії – 75% річної базової зарплати. В залежності від статусу і функціоналу службовця можливі додаткові пенсійні надбавки.

Канада

Парламент: двопалатний, 105 сенаторів і 337 членів Палати громад

Отже, у світовій практиці парламенти демонструють відкритість своєї фінансової звітності. Причому дуже докладно, постатейно, про кожного члена парламенту. Україна поки що далека від цього.

Висновки

У підходах до бюджетного фінансування Верховної Ради є ряд недоліків.

Перший – відсутність повної детальної фінансової інформації про витрати апарату на забезпечення функціонування ВРУ у форматі відкритих даних.

Другий – відсутність фінансової постатейним звітності самих народних депутатів про використання тих коштів, які вони отримують з держбюджету для відшкодування витрат на здійснення депутатських повноважень.

Скільки коштує реєстрація законопроекту

** У разі виділення додаткових коштів вартість реєстрації одного законопроекту в наступні два роки може зрости майже до 920 грн.

Четвертий – неунифицированный і виборчий підхід до публічної фінансової звітності. Наприклад, звіти про отримання компенсацій на оренду житла за деякі місяці публікуються у вигляді переліку прізвищ депутатів, які їх отримали, а за деякі – як перелік прізвищ із сумами компенсацій. Незрозуміло, чому публікуються дані про бюджетні витрати на оренду житла і готельні номери, а витрати, наприклад, на відрядження депутатів та їх помічників – ні.

Як поліпшити Ради

Публікувати фінансові аудити парламентських доходів і витрат. Згідно Дорожньою картою внутрішньої реформи і підвищення інституційної спроможності Верховної Ради (рекомендації Коксу), Рахункова палата України повинна проводити аудит кошторису ВРУ.

По-третє, поліпшити планування щорічним ІТ-бюджетом з метою впровадження нових сервісів і майданчиків електронної звітності. Згідно з рекомендаціями Коксу, ІТ-бюджет повинен містити чітке розмежування між статтями витрат на утримання і розвиток наявних систем і інвестиціями в введення нових систем, сервісів і оновлень. Стандартне співвідношення між витратами на утримання та інвестиції становить приблизно 66 до 33%.

По-четверте, слід консолідувати всі адміністративні одиниці Верховної Ради України, включаючи бібліотеку ВРУ та Інститут законодавства для посилення структури Апарату ВРУ. Це дозволить посилити адміністративну спроможність парламенту.

Матеріал створено за підтримки проекту ЄС-ПРООН «Рада Європи» в рамках Ініціативи «Відкритий парламент».