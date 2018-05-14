У понеділок, 14 травня, в Сочі пройде засідання Вищої Євразійської економічної ради.

Як раніше повідомляла прес-служба Кремля, запланована двостороння зустріч офіційного білоруського лідера зі набрав нещодавно на посаду президентом РФ Володимиром Путіним.

Очікується, що сторони розглянуть «ключові питання двостороннього порядку денного, насамперед — перспективи розвитку торгово-економічних зв’язків».

Питання допуску білоруських товарів на російський ринок вже набили оскому, заявив Олександр Лукашенко 24 квітня у щорічному посланні до народу і парламенту, говорячи про проблеми союзу з Росією: «Два десятки років говоримо про формування спільного ринку, а проблеми то в одній, то в іншій сфері — продовольства або енергоресурсів — виникають як за графіком», — сказав Лукашенко.

Россільгоспнагляд не раз оголошував про тимчасові обмеження поставок м’ясо-молочної продукції з білоруських підприємств на російський ринок, мотивуючи це неналежним її якістю.

«Ну навіщо з Нової Зеландії чи звідки везти ці 50 тис. тонн сухого молока, якщо поряд в Білорусі не було куди його подіти? — заявив Лукашенко. — Якісне, гарне поруч. За півціни можна було купити. А потім наплювати на все, розтоптати і закрити кордон з Білоруссю і сказати: молоко у флягах і цистернах в Росію не везти. А в пакетах можна. Наливом не везти, бо там нібито заразу знайшли. А ось разливаете в пакети, зараза зникає. Зробіть висновки самі».

«І ми ось так один з одним стикаючись, втрачаємо один одного», — охарактеризував він відносини Білорусі і Росії.

9 травня Лукашенко підкреслив, що Білорусь виступає за кооперацію в економіці, єдиний ринок. Він за те, щоб «у нас не було цих дурних розбіжностей — молочних, м’ясних, цукрових війн та іншого. Це просто стыдобища».