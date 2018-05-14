ЄРУСАЛИМ, 14 травня — . Американське посольство в Ізраїлі офіційно змінило прописку, переїхавши з набережної Тель-Авіва в гори Єрусалиму під радість жителів єврейської держави, протести їх палестинських сусідів і переживання міжнародного співтовариства за долю близькосхідного мирного процесу.

Пишна церемонія за участю перших осіб Ізраїлю і представницької делегації з-за океану пройшла паралельно з безпрецедентною навіть для неспокійних останніх місяців спалахом насильства на кордонах сектора Газа, де в зіткненнях з військовими загинули більше 50 палестинців — майже стільки ж, скільки за попередні півтора місяці протестів. Олексій ВитвицкийСлуцкий назвав перенесення посольства США в Єрусалим зухвалим кроком

Посольство переїхало за рішенням президента США Дональда Трампа, який визнав Єрусалим ізраїльської столицею, проігнорувавши претензії палестинців на його східну частину, розійшовшись з міжнародним консенсусом і власними традиціями американської дипломатії. Інший світ продовжує вважати статус міста однією із стрижневих проблем палестино-ізраїльського конфлікту, яка повинна вирішуватися на основі домовленості самих його учасників, а поки цього не сталося, тримає свої посольства в Тель-Авіві.

Свято в Єрусалимі



Сторони довго вибирали терміни релокації, зупинившись, зрештою, на 14 травня, коли Ізраїль відзначає 70-ту річницю свого утворення за григоріанським календарем.

“Саме в цей день 70 років тому, майже в цей же самий час (перший прем’єр-міністр Ізраїлю) Давид Бен-Гуріон проголосив незалежність Ізраїлю. Через 11 хвилин волею президента (США Гаррі) Трумена США стали першою країною, яка визнала відроджену Державу Ізраїль. Він потім буде шкодувати, що так довго чекав”, — сказав посол США Девід Фрідман. Олексій ВитвицкийМИД Іраку знову засудив перенесення посольства США в Єрусалим

“США, нарешті, роблять наступний крок, крок, який чекали, за який голосували, про який благали всі ці роки. Ми відкриваємо посольство Сполучених Штатів в Єрусалимі, Ізраїлі”, — оголосив він.

Півторагодинна церемонія включала гімн США у виконанні морських піхотинців і виступ чорношкірої співачки з композицією “Алілуя”, проповіді двох пасторів і одного рабина, записане на відео звернення Трампа, який обіцяв працювати над досягненням миру в регіоні, промов президента і прем’єр-міністра Ізраїлю, які палко дякували господаря Білого дому під неодноразові стоячі овації аудиторії з приблизно 800 осіб.

Дочки президента була довірена честь здерти блакитну тканину з герба США на будівлі, що з цієї хвилини офіційно стало посольством. На Іванка Трамп було летить біле плаття, жакет кремового кольору і туфлі на високих підборах. Її чоловік Джаред Кушнер з’явився в строгому костюмі з червоною краваткою — точно таким же, у якому прийшов глава ізраїльського уряду Біньямін Нетаньяху. Олексій ВитвицкийВ Єрусалимі офіційно відкрили посольство США

Переїзд посольства поки носить символічний характер зі зміною вивіски на будівлі генконсульства, розміщенням там посла і невеликої групи його помічників. Повноцінна релокация займе набагато більше часу — до шести років. Вона потребує будівництва нового будинку, освоєння всього належить американцям земельної ділянки в Єрусалимі і рішення несподіваної проблеми — розселення 450 літніх російськомовних іммігрантів з комплексу соціального житла, який опинився у власності Сполучених Штатів.

Неподалік від місця проведення церемонії проходив мітинг протесту з участю близько сотні місцевих арабів і активістів ізраїльських пацифістського руху спрямування. Акція переросла в коротку сутичку з поліцією, яка змогла швидко відновити порядок, зробивши декілька затримань.

Ізраїль називає Єрусалим своєю “єдиною і неподільною” столицею, включаючи його східні райони та історичний центр, відбиті півстоліття тому у Йорданії і пізніше аннексированные. Світ, з яким раніше були солідарні США, анексію не визнає і відносить Східний Єрусалим, як і Західний берег річки Йордан, до окупованих територій. © AFP 2018 / Mahmud Hams Франція засудила перенесення посольства США в Єрусалим

Основоположний для близькосхідного врегулювання документ, резолюція Генасамблеї ООН №181 від 1947 року, визначає Єрусалим як “окрему одиницю” (corpus separatum) зі спеціальним міжнародним режимом під егідою Організації Об’єднаних Націй”. Інший документ на цю тему, резолюція РБ ООН 478 від 1980 року, “засуджує” Ізраїль за ухвалення основного закону про столичний статус всього Єрусалиму, включаючи райони, зайняті в 1967 році, і закликає держави вивести свої дипломатичні місії з міста.

Зараз в Єрусалимі є тільки одне посольство — американське, але вже в травні наприклад США підуть Гватемала і Парагвай, а до кінця року — ще три поки не афішуються держави, повідомив офіційний представник МЗС Ізраїлю Еммануель Нахшон.

Кровопролиття в секторі Газа



Поки в Єрусалимі готувалася і йшла урочиста церемонія, в декількох десятках кілометрах південніше, на кордонах сектора Газа, тривали кровопролитні зіткнення учасників багатотисячних палестинських протестів з ізраїльськими військовими. Ті з земляних брустверов відстрілювали найбільш агресивних демонстрантів, виконуючи завдання не допустити прориву натовпу в Ізраїль. Олексій ВитвицкийОсторожно, кришка відкривається. Як США в Ізраїлі “ящик Пандори” відкрили

Жертвами конфронтації, перевершила за розмахом і масовості виступи попередніх тижнів, стали, за останніми даними палестинських медиків, 52 жителя анклаву, 2,4 тисячі постраждали від куль і газу. Кілька разів ізраїльтяни задіяли танки і авіацію у відповідь на обстріл з боку палестинських бойовиків і спробу закласти вибуховий пристрій на кордоні.

Цифри втрат практично зрівнялися з загальним числом палестинців, загиблих на кордонах Гази за попередні півтора місяці безперервної низки протестів, які отримали назву “Великий марш повернення”. Визнаючи використання вогнепальної зброї, ізраїльтяни називають свої дії самообороною, відкидають звинувачення у застосуванні надмірної сили і заклики до міжнародного розслідування кровопролиття.

Повідомлення про заворушення надходили і з Західного берега, але там вони не досягли масштабів, що відбувалося в секторі Газа. Продовження заворушень очікується у вівторок, коли палестинці будуть відзначати 70-річчя Накби — національної катастрофи, почала поневірянь сотень тисяч арабських біженців, вигнаних з ізраїльтянами території щойно утвореного своєї держави. Олег ЛасточкинВ Йорданії почалися протести проти перенесення посольства США в Єрусалим

Відгуки у світі



Відкриття посольства в Єрусалимі і зіткнення в секторі Газі стали предметом далеко не компліментарних реакцій у світі.

Тривогу у зв’язку з подіями в палестинському анклаві висловив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. До негайного припинення насильства закликав Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль Хуссейн, назвавши “шокуючим” загибель і поранення десятків сотень людей. “Право на життя має поважатися. Ті, хто несе відповідальність за ці обурливі порушення прав людини, повинні понести покарання. Міжнародне співтовариство повинне забезпечити справедливість у відношенні жертв”, — заявив він.

Глава дипломатії Євросоюзу Федеріка Могерини застерегла боку від подальшої ескалації “і без того вкрай напруженій і складній ситуації знову заподіє невимовні страждання обом народам і зробить перспективу миру і безпеки ще більш віддаленою”. Висловивши сподівання, що всі сторони будуть діяти “з максимальною стриманістю, з тим щоб уникнути нових людських жертв”, вона закликала Ізраїль “поважати право на мирний протест і принцип пропорційності при застосуванні сили”. Олексій ВитвицкийАрабы влаштували бійку з поліцією у нового посольства США в Єрусалимі

Із закликом до Ізраїлю проявити розсудливість і стриманість у застосуванні сили” звернувся глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан, який також заявив, що в Парижі не схвалюють американського рішення про перенесення посольства”, оскільки воно “йде врозріз з міжнародним правом і, в особливості, з резолюціями РБ ООН і ГА ООН”.

Глава МЗС Єгипту Самех Шукрі за підсумками переговорів з російським колегою Сергієм Лавровим у Москві заявив, що відкриття посольства США в Єрусалимі перешкоджає близькосхідному мирному процесу. “Вважаємо, що це одностороннє рішення США виходить за межі узгоджених домовленостей між Палестинською адміністрацією та Ізраїлем щодо мирного процесу та принципів, які повинні бути предметом обговорення між двома сторонами”, — заявив Шукрі. © AFP 2018 / Said KhatibТурция вважає ганьбою відсутність міжнародної реакції на події в Газі

Лавров погодився, що не можна в односторонньому порядку переглядати міжнародні рішення по Єрусалиму. “Ці рішення свідчать, що всі питання остаточного палестино-ізраїльського врегулювання, а статус Єрусалиму і його доля — це один з найважливіших з цих питань можуть вирішуватися виключно через прямий діалог керівництва Ізраїлю і керівництва Палестини”, — сказав він за підсумками переговорів з главою МЗС Єгипту, в тому числі у форматі “2+2”.

“Як ви знаєте, Росія не раз пропонувала свої послуги, свою територію для того, щоб такий прямий діалог допомогти запустити”, — нагадав Лавров, підкресливши, що “це пропозиція залишається в силі”.

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