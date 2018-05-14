ДОХА, 14 травня — . МЗС Саудівської Аравії, Катару та Бахрейну жорстко засудили вбивство ізраїльськими військовими більш 50 палестинців, які брали участь у марші протесту в секторі Газа проти перенесення посольства США в Єрусалим.

“Ми засуджуємо напад на цивільних палестинців з боку ізраїльських окупаційних військ і підтверджуємо відданість позиції королівства щодо палестинської проблеми і підтримку наших братів-палестинців в поверненні їх законних прав у відповідності з резолюціями Ради безпеки ООН та арабської мирної ініціативою”, — йдеться в заяві прес-офісу МЗС Саудівської Аравії на його сторінці в інтернеті.

Ер-Ріяд зажадав від міжнародного співтовариства “взяти на себе відповідальність за припинення насильства щодо палестинців і забезпечення їх захисту”.

© AFP 2018 / Mohammed Abed В Сирії засудили вбивство палестинців у зіткненнях з ізраїльською армиейВ свою чергу представник МЗС Катару Лулу аль-Хатыр заявила катарському інформаційному агентству QNA, що Доха “в самих сильних виразах засуджує і жорстоку різанину, і систематичні вбивства, які здійснюють ізраїльські окупаційні сили проти беззбройних палестинців в секторі Газа, включаючи жінок і дітей, під час мирною і законною акції протесту проти одностороннього рішення США перенести своє посольство в Єрусалим, що йде вразреа з резолюціями ООН”.

© AP Photo / Majdi MohammedХезболлах пригрозило ракетним ударом, якщо Ізраїль перейде “червону межу”Представник МЗС Катару закликала міжнародні та регіональні сили, до чийогось голосу прислухаються в Ізраїлі, “до негайних дій, щоб зупинити жорстоку машину вбивств”, і Радбез ООН “виконувати свої обов’язки”.

МЗС Бахрейну також заявив у соціальній мережі Twitter про засудження “вбивства сотень блокованих палестинців від куль ізраїльських військових”.

Як повідомив офіційний представник медичних служб сектора Газа Ашраф аль-Кідра, за останніми даними, кількість загиблих у зіткненнях з ізраїльськими військами на кордонах сектора Газа в понеділок палестинців зросло до 52 людей, ще понад 2,4 тисячі отримали поранення.

© РИА Новини / Іссам Аль-РимавиПалестина і Кувейт закликали до скликання РБ ООН з-за вбивства палестинцевИзраильские солдати ведуть вогонь на ураження по учасникам протестів, масштаб і запеклість яких помітно зросли на хвилі обурення відкриттям американського посольства в Єрусалимі.

Президент США Дональд Трамп в грудні минулого року оголосив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і переведення туди американського посольства, яке до сьогоднішнього дня було розташоване в Тель-Авіві.

Рішення Трампа викликало заворушення серед палестинців і протести в ряді країн арабського світу. Перенесення американського посольства з Тель-Авіва до Єрусалиму відбувся 14 травня, у день 70-річчя утворення Ізраїлю.

Подробиці про сутички на кордонах сектора Газа читайте в онлайн-репортажі >>

Протести в Газі: зіткнення палестинців з ізраїльськими військами© AFP 2018 / Mohammed AbedОфициальное відкриття посольства США в Єрусалимі, перенесення якого був приурочений до 70-ї річниці утворення Ізраїлю, спровокував нові протести палестинців на кордоні сектора Газа. © AFP 2018 / Mohammed AbedОфициальное відкриття посольства США в Єрусалимі, перенесення якого був приурочений до 70-ї річниці утворення Ізраїлю, спровокував нові протести палестинців на кордоні сектора Газа. Іссам Аль-РимавиС кінця березня в регулярних зіткненнях з ізраїльськими військами загинуло понад 50 палестинців, в основному з числа найбільш активних учасників так званого “Великого маршу повернення” – півторамісячної низки протестних акцій, приуроченої до 70-ї річниці Накби — початку окупації і поневірянь сотень тисяч біженців. Іссам Аль-РимавиС кінця березня в регулярних зіткненнях з ізраїльськими військами загинуло понад 50 палестинців, в основному з числа найбільш активних учасників так званого “Великого маршу повернення” – півторамісячної низки протестних акцій, приуроченої до 70-ї річниці Накби — початку окупації і поневірянь сотень тисяч біженців.© AFP 2018 / Said KhatibС ранку ізраїльська авіація розкидала над сектором Газа листівки з закликом до палестинців, готує нові акції протесту, не наближатися до межі, і не вступати в сутички з військовими. © AFP 2018 / Said KhatibС ранку ізраїльська авіація розкидала над сектором Газа листівки з закликом до палестинців, готує нові акції протесту, не наближатися до межі, і не вступати в сутички з військовими.© REUTERS / Mohammed Salem”Тримайтеся подалі від паркану безпеки, підбурювачів терору і насильницьких заворушень. Рятуйте себе і думайте в першу чергу про своє майбутнє”, — говорилося в одній з листової. © REUTERS / Mohammed Salem”Тримайтеся подалі від паркану безпеки, підбурювачів терору і насильницьких заворушень. Рятуйте себе і думайте в першу чергу про своє майбутнє”, — говорилося в одній з листової. Іссам Аль-РимавиИзраильская армія попереджала, що має намір припиняти будь-які спроби палестинців “пошкодити прикордонну інфраструктуру, завдати шкоди військовослужбовців чи цивільного населення Ізраїлю”. Іссам Аль-РимавиИзраильская армія попереджала, що має намір припиняти будь-які спроби палестинців “пошкодити прикордонну інфраструктуру, завдати шкоди військовослужбовців чи цивільного населення Ізраїлю”. Іссам Аль-РимавиОпасаясь, що цілі юрби підуть на прорив, ізраїльська армія стягнула до сектору Газа дві додаткові піхотні бригади, ще одна була перекинута на Західний берег річки Йордан, який досі залишався в стороні від протестів. Іссам Аль-РимавиОпасаясь, що цілі юрби підуть на прорив, ізраїльська армія стягнула до сектору Газа дві додаткові піхотні бригади, ще одна була перекинута на Західний берег річки Йордан, який досі залишався в стороні від протестів.© AFP 2018 / Mahmud НамѕИзраильские військові нарахували понад 35 тисяч учасників заворушень на 12 ділянках кордону. © AFP 2018 / Mahmud НамѕИзраильские військові нарахували понад 35 тисяч учасників заворушень на 12 ділянках кордону.© AP Photo / Majdi MohammedПалестинцы жбурляють саморобні вибухові пристрої і пляшки із запальною сумішшю, палять шини, намагаються ламати прикордонні загорожі. © AP Photo / Majdi MohammedПалестинцы жбурляють саморобні вибухові пристрої і пляшки із запальною сумішшю, палять шини, намагаються ламати прикордонні загорожі. Іссам Аль-РимавиИзраильские силовики ведуть вогонь на ураження по найбільш агресивних учасників протестів. Іссам Аль-РимавиИзраильские силовики ведуть вогонь на ураження по найбільш агресивних учасників протестів.© AFP 2018 / Mohammed AbedПризнавая використання вогнепальної зброї, ізраїльтяни називають свої дії самообороною, відкидають звинувачення у застосуванні надмірної сили і заклики до міжнародного розслідування кровопролиття. © AFP 2018 / Mohammed AbedПризнавая використання вогнепальної зброї, ізраїльтяни називають свої дії самообороною, відкидають звинувачення у застосуванні надмірної сили і заклики до міжнародного розслідування кровопролиття. Іссам Аль-РимавиСогласно останніми даними місцевих медичних служб, у зіткненнях з ізраїльськими військами за день загинули більше 40 людей, близько тисячі семисот осіб отримали поранення. Іссам Аль-РимавиСогласно останніми даними місцевих медичних служб, у зіткненнях з ізраїльськими військами за день загинули більше 40 людей, близько тисячі семисот осіб отримали поранення.© REUTERS / Ibraheem Abu MustafaПалестинские влади підтримують виступи співвітчизників проти перенесення американського посольства в Єрусалим, але закликають утримати протест у мирних рамках і засуджують застосування сили з боку Ізраїлю. © REUTERS / Ibraheem Abu MustafaПалестинские влади підтримують виступи співвітчизників проти перенесення американського посольства в Єрусалим, але закликають утримати протест у мирних рамках і засуджують застосування сили з боку Ізраїлю.© AFP 2018 / Mahmud НамѕПредставители Amnesty International розкритикувала дії ізраїльської армії, заявивши, що в результаті застосування військовими бойової зброї близько 500 осіб отримали вогнепальні поранення. © AFP 2018 / Mahmud НамѕПредставители Amnesty International розкритикувала дії ізраїльської армії, заявивши, що в результаті застосування військовими бойової зброї близько 500 осіб отримали вогнепальні поранення.© REUTERS / Amir СоһепЕгипет виступив категорично проти використання сили на кордоні сектора Газа. У МЗС країни зазначили, що Каїр підтримує “законні права палестинців на чолі з правом на створення незалежної держави зі столицею в Східному Єрусалимі”. © REUTERS / Amir СоһепЕгипет виступив категорично проти використання сили на кордоні сектора Газа. У МЗС країни зазначили, що Каїр підтримує “законні права палестинців на чолі з правом на створення незалежної держави зі столицею в Східному Єрусалимі”. /