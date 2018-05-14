МОСКВА, 14 травня — . Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що дії ізраїльських військових у секторі Газа є самозахистом. Олексій ВитвицкийАббас оголосив триденний траур у зв’язку із загибеллю десятків палестинців

“Кожна країна має право захищати свої кордони. Ми продовжимо рішуче діяти для захисту нашого суверенітету і наших громадян”, — написав Він у Twitter.

Прем’єр додав, що метою ХАМАС є знищення Ізраїлю, для її досягнення рух посилає тисячі людей для прориву через кордон.

Акції протесту проходять в секторі Газа в понеділок на тлі 70-ї річниці утворення Ізраїлю і приуроченого до ювілею перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалиму. Ізраїльські солдати ведуть вогонь на ураження по учасникам протестів. За останніми даними міністерства охорони здоров’я Палестини, число загиблих досягло 52 людей, ще понад 2,4 тисячі отримали поранення.

Ряд політиків висловили стурбованість сплеском насильства в Газі. Палестинський лідер Махмуд Аббас оголосив триденний траур у зв’язку із загибеллю палестинців.

Подробиці про сутички на кордонах сектора Газа читайте в онлайн-репортажі >>