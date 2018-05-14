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Племінниці Скрипаля знову відмовили в британській візі, повідомив її чоловік

14.05.2018

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 травня – . Британське посольство знову відмовило у візі племінниці екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля Вікторії Скрипаль, повідомив в понеділок чоловік Вікторії Арсеній Елифантьев.

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. © РИА Новини / Олексій ФилипповПлемянница Скрипаля звернеться до генсека ООН, якщо Лондон відмовить їй у визеВ початку квітня посольство Великобританії в Росії відмовило у видачі візи Вікторії Скрипаль, яка планувала відвідати свою двоюрідну сестру Юлію Скрипаль. Вікторія запросила візу повторно.

“Так, відмовили”, — сказав Елифантьев, не уточнивши причини відмови.

В англійському місті Солсбері 4 березня були отруєні засуджений за шпигунство на користь Великобританії колишній офіцер ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, що спровокувало великий міжнародний скандал. Лондон стверджує, що до отруєння Скрипалів речовиною А-234, до якого британська влада прирівнюють “Новачок”, причетна російська держава, Москва це категорично заперечує.

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