АНКАРА, 14 травня — . Кілька тисяч людей протестують у Стамбулі проти дій Ізраїлю в секторі Газа, в результаті яких загинули більше 50 палестинців, передає в понеділок телеканал NTV.

© РИА Новини / Олег ЛасточкинВ Йорданії почалися протести проти перенесення посольства США в ИерусалимРанее президент Туреччини Тайіп Ердоган знову заявив, що не приймає рішення Вашингтона про перенесення посольства США в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалиму, так як це суперечить нормам міжнародного права і резолюціям ООН. За словами віце-прем’єра Туреччини Бекіра Боздага, США, як і Ізраїль, несуть відповідальність за зростаюче число жертв зіткнень в секторі Газа в ході протестів через перенесення американського посольства в Єрусалим.

Відзначається, що демонстранти зібралися в центрі Стамбула і проводять ходу в районі пішохідної вулиці Істікляль і площі Таксим. Вони несуть прапори Палестини, скандували антиізраїльські і антиамериканські гасла. Поліція не перешкоджає проведенню акції, в той же час площа Таксим перекрита.

© AFP 2018 / Said KhatibТурция вважає ганьбою відсутність міжнародної реакції на події в ГазеКак повідомив офіційний представник місцевих медичних служб Ашраф аль-Кідра, кількість загиблих у зіткненнях з ізраїльськими військами на кордонах сектора Газа в понеділок палестинців зросло до 52 людей, ще понад 2,4 тисячі отримали поранення.

Ізраїльські солдати ведуть вогонь на ураження по учасникам протестів, масштаб і запеклість яких помітно зросли на хвилі обурення відкриттям американського посольства в Єрусалимі.

Президент США Дональд Трамп в грудні минулого року оголосив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і переведення туди американського посольства, яке до сьогоднішнього дня було розташоване в Тель-Авіві. Рішення Трампа викликало заворушення серед палестинців і протести в ряді країн арабського світу.

Подробиці про сутички на кордонах сектора Газа читайте в онлайн-репортажі >>

Протести в Газі: зіткнення палестинців з ізраїльськими військами© AFP 2018 / Mohammed AbedОфициальное відкриття посольства США в Єрусалимі, перенесення якого був приурочений до 70-ї річниці утворення Ізраїлю, спровокував нові протести палестинців на кордоні сектора Газа. © AFP 2018 / Mohammed AbedОфициальное відкриття посольства США в Єрусалимі, перенесення якого був приурочений до 70-ї річниці утворення Ізраїлю, спровокував нові протести палестинців на кордоні сектора Газа. Іссам Аль-РимавиС кінця березня в регулярних зіткненнях з ізраїльськими військами загинуло понад 50 палестинців, в основному з числа найбільш активних учасників так званого “Великого маршу повернення” – півторамісячної низки протестних акцій, приуроченої до 70-ї річниці Накби — початку окупації і поневірянь сотень тисяч біженців. Іссам Аль-РимавиС кінця березня в регулярних зіткненнях з ізраїльськими військами загинуло понад 50 палестинців, в основному з числа найбільш активних учасників так званого “Великого маршу повернення” – півторамісячної низки протестних акцій, приуроченої до 70-ї річниці Накби — початку окупації і поневірянь сотень тисяч біженців.© AFP 2018 / Said KhatibС ранку ізраїльська авіація розкидала над сектором Газа листівки з закликом до палестинців, готує нові акції протесту, не наближатися до межі, і не вступати в сутички з військовими. © AFP 2018 / Said KhatibС ранку ізраїльська авіація розкидала над сектором Газа листівки з закликом до палестинців, готує нові акції протесту, не наближатися до межі, і не вступати в сутички з військовими.© REUTERS / Mohammed Salem”Тримайтеся подалі від паркану безпеки, підбурювачів терору і насильницьких заворушень. Рятуйте себе і думайте в першу чергу про своє майбутнє”, — говорилося в одній з листової. © REUTERS / Mohammed Salem”Тримайтеся подалі від паркану безпеки, підбурювачів терору і насильницьких заворушень. Рятуйте себе і думайте в першу чергу про своє майбутнє”, — говорилося в одній з листової. Іссам Аль-РимавиИзраильская армія попереджала, що має намір припиняти будь-які спроби палестинців “пошкодити прикордонну інфраструктуру, завдати шкоди військовослужбовців чи цивільного населення Ізраїлю”. Іссам Аль-РимавиИзраильская армія попереджала, що має намір припиняти будь-які спроби палестинців “пошкодити прикордонну інфраструктуру, завдати шкоди військовослужбовців чи цивільного населення Ізраїлю”. Іссам Аль-РимавиОпасаясь, що цілі юрби підуть на прорив, ізраїльська армія стягнула до сектору Газа дві додаткові піхотні бригади, ще одна була перекинута на Західний берег річки Йордан, який досі залишався в стороні від протестів. Іссам Аль-РимавиОпасаясь, що цілі юрби підуть на прорив, ізраїльська армія стягнула до сектору Газа дві додаткові піхотні бригади, ще одна була перекинута на Західний берег річки Йордан, який досі залишався в стороні від протестів.© AFP 2018 / Mahmud НамѕИзраильские військові нарахували понад 35 тисяч учасників заворушень на 12 ділянках кордону. © AFP 2018 / Mahmud НамѕИзраильские військові нарахували понад 35 тисяч учасників заворушень на 12 ділянках кордону.© AP Photo / Majdi MohammedПалестинцы жбурляють саморобні вибухові пристрої і пляшки із запальною сумішшю, палять шини, намагаються ламати прикордонні загорожі. © AP Photo / Majdi MohammedПалестинцы жбурляють саморобні вибухові пристрої і пляшки із запальною сумішшю, палять шини, намагаються ламати прикордонні загорожі. Іссам Аль-РимавиИзраильские силовики ведуть вогонь на ураження по найбільш агресивних учасників протестів. Іссам Аль-РимавиИзраильские силовики ведуть вогонь на ураження по найбільш агресивних учасників протестів.© AFP 2018 / Mohammed AbedПризнавая використання вогнепальної зброї, ізраїльтяни називають свої дії самообороною, відкидають звинувачення у застосуванні надмірної сили і заклики до міжнародного розслідування кровопролиття. © AFP 2018 / Mohammed AbedПризнавая використання вогнепальної зброї, ізраїльтяни називають свої дії самообороною, відкидають звинувачення у застосуванні надмірної сили і заклики до міжнародного розслідування кровопролиття. Іссам Аль-РимавиСогласно останніми даними місцевих медичних служб, у зіткненнях з ізраїльськими військами за день загинули більше 40 людей, близько тисячі семисот осіб отримали поранення. Іссам Аль-РимавиСогласно останніми даними місцевих медичних служб, у зіткненнях з ізраїльськими військами за день загинули більше 40 людей, близько тисячі семисот осіб отримали поранення.© REUTERS / Ibraheem Abu MustafaПалестинские влади підтримують виступи співвітчизників проти перенесення американського посольства в Єрусалим, але закликають утримати протест у мирних рамках і засуджують застосування сили з боку Ізраїлю. © REUTERS / Ibraheem Abu MustafaПалестинские влади підтримують виступи співвітчизників проти перенесення американського посольства в Єрусалим, але закликають утримати протест у мирних рамках і засуджують застосування сили з боку Ізраїлю.© AFP 2018 / Mahmud НамѕПредставители Amnesty International розкритикувала дії ізраїльської армії, заявивши, що в результаті застосування військовими бойової зброї близько 500 осіб отримали вогнепальні поранення. © AFP 2018 / Mahmud НамѕПредставители Amnesty International розкритикувала дії ізраїльської армії, заявивши, що в результаті застосування військовими бойової зброї близько 500 осіб отримали вогнепальні поранення.© REUTERS / Amir СоһепЕгипет виступив категорично проти використання сили на кордоні сектора Газа. У МЗС країни зазначили, що Каїр підтримує “законні права палестинців на чолі з правом на створення незалежної держави зі столицею в Східному Єрусалимі”. © REUTERS / Amir СоһепЕгипет виступив категорично проти використання сили на кордоні сектора Газа. У МЗС країни зазначили, що Каїр підтримує “законні права палестинців на чолі з правом на створення незалежної держави зі столицею в Східному Єрусалимі”. /