У неділю, 13 травня, у Солом’янському районі Києва просто на вулиці сталося жорстоке вбивство.

Про це поінформували на сторінці спільноти в Facebook dtp.kiev.ua. Зазначається, що інцидент стався біля будинку №11 по вулиці Білецького в житловому масиві Відрадний близько 19:00, – прямо на вулиці знайшли тіло стікаючого кров’ю чоловіка.

За попередніми даними, чоловіка вдарили ножем у шию. На місці події зараз працює слідчо-оперативна група територіального управління поліції, карета “швидкої” допомоги та екіпаж патрульних.