МОСКВА, 14 травня — . Південноафриканська республіка вирішила відкликати “до подальших вказівок” свого посла з Ізраїлю через його дій у секторі Газа, в результаті яких загинули більше 50 палестинців, повідомляє портал News24.

© РИА Новини / Іссам Аль-РимавиНетаньяху назвав дії військових Ізраїлю в Газі самозахистом”Беручи до уваги невибірковість і серйозність недавніх атак Ізраїлю, південноафриканський уряд прийняв рішення відкликати посла Сіса Нгомбане (Sisa Ngombane) негайно до подальших вказівок”, — заявив представник міністерства міжнародних відносин і співробітництва країни Нвидхуво Мабайа.

Він заявив, що уряд засуджує “найрішучішим чином недавній акт жорстокої агресії, здійснений збройними силами Ізраїлю вздовж кордону з сектором Газа”.

© AFP 2018 / Mohammed AbedВ Стамбулі почалися багатотисячні протести проти дій Ізраїлю в ГазеАкции протесту проходять в секторі Газа в понеділок на тлі 70-ї річниці утворення Ізраїлю і приуроченого до ювілею перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалиму.

Ізраїльські солдати ведуть вогонь на ураження по учасникам протестів. За останніми даними міністерства охорони здоров’я Палестини, число загиблих досягло 52 людей, ще понад 2,4 тисячі отримали поранення.

Ряд політиків висловили стурбованість сплеском насильства в Газі. Палестинський лідер Махмуд Аббас оголосив триденний траур у зв’язку із загибеллю палестинців.

© AFP 2018 / Mahmud НамѕПротесты в Газі: зіткнення палестинців з ізраїльськими військами