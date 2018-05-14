В Єрусалимі офіційно відкрили посольство США.

Чехія до кінця травня відкриє в Єрусалимі почесне консульство, а пізніше в 2018 році — Чеський будинок для торгово-економічних і культурних акцій.

Про це повідомив прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабиш у своєму Twitter.

Бабиш повідомив, що привітав свого ізраїльського колегу Беньяміна Нетаньяху з 70-річчям утворення Ізраїлю. «Велике задоволення бачити, як швидко громадяни Ізраїлю створили з нуля успішне демократичне суспільство.

Я гордий тим, яку важливу роль при зародженні Держави Ізраїль зіграла Чехословаччина», — написав він.