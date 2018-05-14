За гроші УЄФА у Федерації футболу України під керівництвом Андрія Павелко з’явився комерційний завод, який став монополістом і заробляє на бюджетних замовлення. Весь секрет – у «кучерявої» траві.

Андрій Павелко – керівник Федерації футболу України, народний депутат від «Блоку Петра Порошенко» та голова Бюджетного комітету Верховної Ради. Він вдало поєднує ці ролі. У підсумку на їх перетині виникла монополія обсягом у сотні мільйонів. Однією рукою Павелко створив виробника футбольної продукції, а інший забезпечив його державними підрядами на великі суми.

Глава ФФУ Андрій Павелко

Спорт великих номіналів

У березні 2017 року Павелко рекламував майбутній завод з виробництва штучного покриття для футбольних полів всієї країни. Завод вже побудований, належить спеціально створеній «ФФУ Продакшн». Вже півроку вона продає покриття для полів звичайним і спортивним школам. За словами експертів, Федерація футболу з допомогою нового заводу монополізує виробництво футбольного покриття в Україні і отримує надприбуток за рахунок держбюджету.

Щоб вирішувати фінансові спортивні проблеми полів України, щорічно країна отримує 5,5 мільйонів євро від УЄФА в рамках програми соціальної допомоги «Хет-трик». Зазвичай ці гроші йшли безпосередньо на будівництво полів зі штучним покриттям. Так було до 2015 року, а потім у Федерації змінився президент.

Новий глава ФФУ Павелко вирішив, що черговий транш витратить на будівництво футбольних полів, а на будівництво заводу з виготовлення для них покриттів. На будівництво заводу було витрачено майже 8 мільйонів євро з програми УЄФА. За ці гроші можна було забезпечити травою 555 футбольних полів України. Покриття для футбольних полів і тепер купують за бюджетні гроші у цього заводу.

Найцікавіше, що поява заводу і бюджетне фінансування курирує один і той ж людина – Павелко. Він одночасно і президент Федерації футболу України, і керівник Бюджетного комітету Верховної Ради.

ТОВ «ФФУ Продакшн», спеціально створена Федерацією для будівництва заводу, в перший рік існування нічого не робила. Не робила доти, доки в червні 2017 року Бюджетний комітет парламенту не затвердив виділення грошей на закупівлю полів. Тільки після цього у комерційної дочки Федерації футболу з’явився статутний капітал в еквіваленті 8 мільйонів євро. Тоді і почали завозити обладнання для будівництва заводу.

Виходить, що завод на гроші УЄФА почали будувати тільки, коли переконалися, що у нього будуть бюджетні замовлення. Хоча сам Павелко стверджує, що завод побудували саме заради боротьби з монополією на ринку штучних покриттів для футбольних полів.

Фактично новий завод від Федерації футболу – це філія німецького виробника штучного покриття, компанії «Politan», яка буде отримувати й постійні відсотки з прибутку за використання свого бренду.

«Кучерявий» проект

Перед відкриттям заводу в Мінрегіонбуді розробили типовий проект будівництва футбольних полів зі штучним покриттям. У проекті Міністерство орієнтує замовників тільки на одне покриття – вітчизняного виробництва, виготовленого за технологією «Politan»Liga Grass Pro.

Директор заводу не знає, як вийшло таке збіг. А автор проекту, архітектор Валерій Бельчиков пояснив, що навіть не вивчав плюси і мінуси продукції різних виробників, а виконував завдання замовника, тобто ФФУ.

З кінця 2017 року на тендерах з будівництва та реконструкції футбольних полів прописано одне і теж вимога: «кучерявість» ворсу покриття. Це і є трава Liga Grass Pro, рекомендована Мінрегіонбудом. Експерти ж запевняють, що «кучерявість» штучної трави ніяк не впливає на його якість. Тобто в тендерні умови закладено дискримінаційний ознака. Фактично ФФУ за кошти міжнародної допомоги стала лобістом продукції одного з виробників ринку, де панувала жорстка конкуренція.

Українське значить дорожче

Фахівці додають: ціна полів європейських виробників становить 12-14 євро за квадратний метр покриття, і це з урахуванням транспортування та податків. А ФФУ за свою, вироблену в Україні продукцію з найдешевшого сегменту каталогу «Politan», хоче більше 16 євро. Замовники розраховуються за це грошима платників податків.

Тендери без конкурентів

Журналісти вивчили ціни на шістнадцяти тендерах, де перемогла продукція заводу від Федерації футболу України. Конкурентів дискваліфікують, бо трава біля них не «кучерява». Крім того, поза тендерів завод за три місяці після відкриття отримав замовлення на майже 95 мільйонів гривень від київського КП «Житло-сервіс».

В цьому році замовлення зростуть. Фінансування покриттів для футбольних полів з держбюджету збільшилася на 100 мільйонів гривень. Тепер на це передбачено 370 мільйонів. Ще стільки ж буде витрачено з місцевих бюджетів на будівництво та монтаж.

Так що, черговий сезон договірних ігор відкритий.