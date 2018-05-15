ЛОНДОН, 14 травня — , Марія Тютюн. Британські влади стосовно Сергія і Юлії Скрипалів порушують одразу декілька прав, закріплених у міжнародно-правових документах, а також, можливо, порушують права журналістів і читачів, заявив представник посольства РФ в Лондоні.

© AP Photo / MI5 Security ServiceПосольство Росії в Британії звинуватив главу МІ5 в цинізмі і лицемерииОтношения Росії і Британії різко загострилися на тлі інциденту в Солсбері, де були отруєні працював на британські спецслужби екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. Лондон стверджує, що до отруєння нервово-паралітичним речовиною A234 причетна російська держава. Москва категорично це заперечує.

“Очевидно, що Великобританія, крім права Росії на спілкування зі своїми громадянами відповідно до статті 36 двосторонньої Консульської конвенції, грубим чином продовжує порушувати права Сергія і Юлії Скрипалів, які, не виключено, насильно утримуються на її території. Зокрема, дії британської влади викликають серйозні питання з точки зору дотримання таких прав, закріплених у Загальній декларації прав людини 1948 року та Конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 року”, — зазначив представник посольства.

Серед порушуваних прав, зазначив він — право на свободу, право на приватне та сімейне життя, право на свободу пересування. “Як всім відомо, Сергій і Юлія Скрипали вже більше двох місяців перебувають поза полем зору громадськості, в невідомому місці, позбавлені можливості спілкуватися і листуватися з родичами, друзями, журналістами та офіційними представниками Росії, не можуть вільно пересуватися”, — сказав представник дипмісії.

“Крім того, незвично пасивна поведінка ЗМІ при висвітленні справи про отруєння Скрипалів змушує підозрювати порушення прав журналістів та їх читачів всупереч статті 10 ЄКПЛ”, — додав він.

© РИА Новини / Олексій ФилипповПосольство повідомило про затримання громадян Росії в Британії”В черговий раз закликаємо британські влади дотримуватися наявні у них в рамках міжнародного права і національного законодавства зобов’язання в галузі захисту прав людини, про необхідність беззаперечного слідування яким так люблять заявляти в Лондоні стосовно іншим державам”, — сказав представник посольства.

На питання про те, чи планує Росія в контексті інциденту в Солсбері задіяти міжнародно-правові механізми для залучення Великобританії до відповідальності за порушення прав Скрипалів, він відповів, що, “як видається, про конкретні кроки, які могла б зробити Росія, говорити поки передчасно”.