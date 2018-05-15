ВАШИНГТОН, 14 травня — , Тетяна Калмикова. Євросоюз розробить варіанти відповіді на вторинні санкції США у зв’язку з виходом Вашингтона з ядерної угоди з Іраном, заявив посол ЄС в США Девід о’салліван.

Разом з виходом з СВПД Вашингтон відновлює всі санкції проти Ірану, в тому числі і вторинні (відносно інших країн, які ведуть бізнес з Іраном), дію яких було призупинено в рамках угоди. Один з головних питань полягає в тому, чи будуть союзники США виконувати дані санкції.

“Ми повинні будемо розглянути, як мати справу з негативним ефектом первинних або вторинних санкцій, які можуть бути відновлені США і які можуть торкнутися європейські фірми. Ми будемо працювати над варіантами для захисту економічних операторів ЄС від можливих екстериторіальних ефектів вводяться США санкцій”, — сказав о’салліван, виступаючи в експертному центрі Atlantic Council у Вашингтоні.

© Fotolia / Emanuele MazzoniПосол ЄС: вихід США з угоди з Іраном поставив Європу в складну ситуациюДипломат пояснив, що ЄС “веде дискусії з адміністрацією” США, щоб зрозуміти, як саме США мають намір вводити санкції і з чим Європа має справу. “Ми будемо обговорювати в Брюсселі цього тижня, як ми можемо відповісти на це. Мова йде не тільки про можливості європейських компаній вести бізнес з Іраном. Там є й інші — Китай, Індія, Росія”, — пояснив о’салліван.

За словами посла, Європа розраховує, що “міжнародне співтовариство збереже угоду навіть без США”. “ЄС буде виконувати свої зобов’язання за СВПД до тих пір, поки Іран буде робити те ж саме”, — підкреслив європейський дипломат. “Це складний момент. Я сподіваюся, що ми зможемо знайти рішення. Але попереду нас чекають досить складні дискусії”, — додав о’салліван.

© РИА Новини / Олексій ВитвицкийМогерини висловила надію на збереження ядерної угоди з ИраномСША вийшли зі Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми (СВПД) і заявили про повторне введення проти Ірану санкцій, що існували до угоди. Інші члени “шістки” міжнародних посередників (Росія, КНР, Великобританія, Франція, Німеччина) виступили проти такого кроку США. Європейські партнери Вашингтона заявили, що мають намір, як і раніше дотримуватися умови угоди з Іраном.