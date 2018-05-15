МОСКВА, 14 травня — . Міністерство культури Франції на офіційному сайті змінило інформацію про приналежність Севастополя Росії.

Раніше відомство підготувало карту міжнародної акції “Ніч музеїв — 2018” з описом та адресами учасників. Її укладачі у довідці написали, що Севастопольський художній музей імені М. П. Крошицького знаходиться за адресою: “проспект Нахімова, 9, Севастополь, Російська Федерація”.

© Ministère de la CultureСкриншот сайту Міністерство культури Франції від 14 травня 2018 © Ministère de la CultureСкриншот сайту Міністерство культури Франції від 14 травня 2018

Пізніше в міністерстві змінили адресу, замінивши слова “Російська Федерація” на “Україна”.

Крим став російським регіоном після проведеного в березні 2014 року референдуму, на якому 96,77% виборців республіки Крим та 95,6% жителів Севастополя висловилися за входження до складу Росії.