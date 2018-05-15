РИГА, 14 травня – . Перенесення посольства США в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалиму став для багатьох місцевих жителів святковою подією, але найближчий тиждень стане вирішальною, вона покаже, чи приведуть події до затяжного конфлікту чи ні, заявила в ефірі латвійської радіостанції Baltkom депутат ізраїльського Кнесету Ксенія Свєтлова.

© РИА Новини / Іссам Аль-РимавиНетаньяху назвав дії військових Ізраїлю в Газі самозахистом”Для багатьох ізраїльтян це справжнє свято. Для тих, хто не сумнівається в тому, що столицею Ізраїлю є Єрусалим. Це рішення вже давно назріло. Американці прийняли його ще в 1995 році, але тільки зараз змогли його реалізувати”, — розповіла депутат.

Втім, політик зазначила, що цей день не для всіх запам’ятається святковими заходами.

“Зараз у столиці стягнуто величезна кількість поліцейських, добровольців, які беруть участь в обороні міста, у місцях, де розташоване посольство США. Епіцентр напруги знаходиться на кордоні з сектором Газа. В результаті зіткнень між демонстрантами і ізраїльськими солдатами загинули десятки людей і понад тисячі осіб отримали поранення. Це тільки початок. До цього готувався як Ізраїль, так і палестинський терористичний рух ХАМАС. Саме останнє організовує всі акції протесту. Сьогодні історичний день. Не хотілося б, щоб він був днем кровопролиття”, — сказала Свєтлова.

Вона додала, що наступні шість днів стануть вирішальними у поточному конфлікті.

© РИА Новини / Олексій ВитвицкийТоржества і кровопролиття: США переносять посольство в Єрусалим”Завтра, 15 травня, палестинці відзначають день “Нагбы”. Це день поразки в 1948 році, який закінчився для Ізраїлю незалежністю. До того ж завтра починається Рамадан — найважливіший і почесним для мусульман. Все збіглося на одні дати. Американців попереджали, що варто почекати з перенесенням посольства. Це тиждень буде критичною. Якщо ситуація загострення закінчиться протягом шести днів, то можна сказати, що на цей раз пронесло. Якщо ні, то є потенціал для продовження зіткнень, аж до третьої інтифади”, — сказала депутат.

Акції протесту проходять в секторі Газа в понеділок на тлі 70-ї річниці утворення Ізраїлю і приуроченого до ювілею перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалиму. Ізраїльські солдати ведуть вогонь на ураження по учасникам протестів.

Під час зіткнень палестинців з армією Ізраїлю в районі сектора Газа загинули 55 людей, більше 2 тисяч отримали поранення.

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