РИГА, 14 травня – . Перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалиму свідчить, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повністю ігнорує міжнародне співтовариство, заявив в ефірі програми Baltkom-online на радіо Baltkom, присвяченій ситуації в Ізраїлі, російський журналіст Володимир Познер.

“Це демонстрація того, що США в особі Трампа абсолютно ігнорують міжнародне співтовариство. США нікого не ставлять ні в гріш, крім себе. Вони вважають, що ніяких наслідків не буде, вони виходять з позиції сильного, а США зараз, дійсно, найсильніші”, — сказав Познер.

На думку журналіста, нинішнє протистояння може викликати як тимчасову реакцію, так і підірвати ситуацію.

© РИА Новини / Іссам Аль-РимавиНетаньяху назвав дії військових Ізраїлю в Газі самозахистом”Передбачити складно, та я взагалі не люблю припускати, але неважко передбачити, що це небезпечно. Можливо, послідують дії, які можуть підірвати ситуацію. Якась реакція буде. Ясно одне — це надзвичайно небезпечно”, — додав Познер.

Акції протесту проходять в секторі Газа в понеділок на тлі 70-ї річниці утворення Ізраїлю і приуроченого до ювілею перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалиму. Ізраїльські солдати ведуть вогонь на ураження по учасникам протестів. За останніми даними, в зіткненнях загинули 55 палестинців, понад 2,7 тисячі отримали поранення. Палестинський лідер Махмуд Аббас оголосив триденний траур. Ситуацію в секторі Газа у вівторок обговорить Радбез ООН.