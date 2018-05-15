Ангела Меркель підтримує мета по 2% на оборону.

Німеччина планує витрачати на оборону 1,5% від ВВП до 2025 року, незважаючи на вимогу НАТО витрачати 2%.

Про це заявила міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляйен.

За словами фон дер Ляйєн, до саміту НАТО уряд має намір розкрити деталі щодо збільшення видатків на оборону. Зокрема, планується, що до 2025 року Німеччина буде витрачати на оборону 1,5% від ВВП. Зараз оборонні витрати складають 1,24%.

Таким чином, в цілому витрати на оборону зростуть з 37 мільярдів євро в 2017 році до майже 50 мільярдів у 2025 році.

Це означає, що Німеччина не виконає мета НАТО досягти витрат у розмірі 2% від ВВП до 2024 року. Цього вимагають від європейських союзників США.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримує мета по 2% на оборону, проте уникає прогнозів, коли ця мета може бути досягнута.