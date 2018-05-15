Колишній помічник президента США Дональда Трампа Брайан Ланза допомагає російському олігарху Олегу Дерипасці вийти з-під санкцій, введених проти російських олігархів в квітні.

Про це повідомив телеканал CNN.

За даними джерел телеканалу, Ланза, який підтримує контакти з чиновниками Білого дому, виступає лобістом інтересів від імені голови EN+ Group, енергетичної і алюмінієвої компанії, яка в даний час контролюється Олегом Дерипаскою.

Ланза діє від імені голови EN + Group Грегорі Баркера, але не Дерипаски безпосередньо.

В увазі ситуації з санкціями США, компанія має намір зменшити частку власності Дерипаски. EN + Group планує звільнитися від санкцій. Очікується, що російський олігарх збереже за собою істотне кількість акцій компанії.

Нагадаємо, 6 квітня в зв’язку з агресією РФ в Україні США ввели санкції проти низки російських бізнесменів, чиновників і компаній, включаючи компанію “Русал” Олега Дерипаски.

Мінфін США 23 квітня припустив пом’якшення санкцій проти “Русала”, якщо Дерипаска перестане контролювати компанію.

Тоді ж група компаній En +, яка є контролюючим акціонером “Русала”, повідомила, що Дерипаска погодився покинути раду її директорів і готовий скоротити свою частку в ній нижче 50%.

Однак у Мінфіні США заявили, що це безпосередньо не є підставою для виведення компанії з-під санкцій.

З-за санкцій Дерипаска навіть був змушений відмовитися від використання трьох приватних літаків, які перебували у нього в лізинг.

На початку травня Держдепартамент США вирішив ввести санкції проти оборонних структур РФ, Китаю та інших країн за порушення американського законодавства щодо нерозповсюдження зброї масового знищення.

До цього активи компанії “Ренова” бізнесмена Віктора Вексельберга на 1,5−2 млрд доларів були заморожені за нових американських санкцій.