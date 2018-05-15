АНКАРА, 14 травня — . Туреччина оголосила триденний траур у зв’язку з трагічними подіями в секторі Газа, заявив президент Туреччини Тайіп Ердоган у понеділок.

© РИА Новини / Олена ПалажченкоТурция відкликала послів із США і Ізраїлю з-за подій в секторі Газа”Починаючи із завтрашнього дня ми оголошуємо триденний національний траур”, — заявив Ердоган в ефірі телеканалу NTV в ході свого візиту до Великобританії.

Акції протесту проходять в секторі Газа в понеділок на тлі 70-ї річниці утворення Ізраїлю і приуроченого до ювілею перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалиму. Ізраїльські солдати ведуть вогонь на ураження по учасникам протестів. За останніми даними, в зіткненнях загинули 55 палестинців, понад 2,7 тисячі отримали поранення. Палестинський лідер Махмуд Аббас оголосив триденний траур. Ситуацію в секторі Газа у вівторок обговорить Радбез ООН.

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