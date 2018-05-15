БУЕНОС-АЙРЕС, 14 травня — . Колишній президент Аргентини Крістіна Фернандес де Кіршнер в понеділок постала перед судом за підозрою у відмиванні грошей через готельну фірму Hotesur, повідомили джерела в суді. Євген БиятовЭкс-президент Аргентини постане перед судом

Федеральний суддя Себастьян “Эрколини розглядав справу Кіршнер і її дітей Максимо і Флоренсии”, заявили судові джерела.

У судовому рішенні Эрколини постановив накласти арешт на 32 мільйони доларів для кожного з обвинувачених. Всього по цій справі проводиться розгляд стосовно 19 осіб. Суд вважає, що сім’я Кіршнер використовувала готельний бізнес для незаконного отримання грошей під час її президентського терміну.

Раніше повідомлялося, що Кіршнер і високопоставлені чиновники з адміністрації також постануть перед судом у зв’язку з розслідуванням вибуху в єврейському культурному центрі (AMIA) в Буенос-Айресі в 1994 році.