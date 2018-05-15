МОСКВА, 14 травня — . Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан назвав неприпустимою позицію чеченського лідера Рамзана Кадирова щодо вихідця з Чечні, який влаштував різанину в Парижі.

© AFP 2018 / GEOFFROY VAN DER HASSELTКадыров розповів про влаштував різанину у Франції уродженця ЧечниВ суботу ввечері недалеко від Паризької опери чоловік з ножем напав на перехожих. В результаті нападу один чоловік отримав смертельні поранення. Ще четверо постраждали. Поліція ліквідувала зловмисника, яким виявився 20-річний Хамзат Азімов. Він народився в Чечні, а в 2010 році отримав французьке громадянство.

У своєму Telegram-каналі Кадиров зазначив, що формування особистості, поглядів і переконань нападника відбувалося у Франції, а значить, вона несе відповідальність за його дії.

“Ми не хочемо отримувати уроки від диктатора, який не поважає перші кроки, яке правове держава робить у його власній країні, і, окрім цього, прекрасно знає про тисячі чеченців, які воюють на боці ІГ*. Ця позиція є неприпустимою”, — Ле Дріан заявив агентству Франс Прес.

© AFP 2018 / Thomas SAMSONВ Чечні дорікнули спецслужби Франції в недоробці нападу в ПарижеБатальон військової поліції Міноборони РФ, що дислокується в Чечні, був направлений в Сирію в грудні 2016 року. В Алеппо він протягом півтора років забезпечував правопорядок, а також безпеку працівників Центру по примиренню, російських саперів і персоналу мобільних госпіталів і гуманітарних конвоїв.

У березні 2017 року шість військовослужбовців Росгвардии загинули, ще троє отримали поранення при нападі 24 березня бойовиків на військову частину в Чечні. При відбитті нападу були знищено шість терористів. У лютому 2018 року Кадиров заявив, що Чечня є єдиним у світі регіоном, повністю перемогли тероризм”.

Начальник Генштабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов в кінці 2017 року повідомив, що з 30 вересня 2015 року, коли Москва оголосила про початок військової операції в Сирії проти міжнародного тероризму, російська армія знищила близько 60 тисяч бойовиків ІГ*, з них понад 2,8 тисячі – вихідці з РФ.

* Терористичне угрупування, заборонена в Росії.

Ваш браузер не підтримує даний формат відео.

ВконтактеFacebookОдноклассникиTwitterwhatsappvibertelegramскачать видеоскопировать ссылкуполучить код© Ruptly Associated РгеѕѕРезня в Парижі: очевидець розповів, як люди рятувалися від ножа злочинця