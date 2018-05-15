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Канадку звільнили з роботи через дочки-блогера

15.05.2018

МОСКВА, 14 травня — . Канадського агента з нерухомості Анжелу Тянь звільнили з роботи через скандальні відео її дочки-блогера Lil Tay, повідомляє портал Vice.Презентация iPhone X в Купертино. 12 сентября 2017 года© AP Photo / Marcio Jose Sanchez Інженера Apple звільнили за вчинку дочки

Дев’ятирічна Lil Tay регулярно викладає в соціальних мережах відео, на яких висміює людей, біднішими її. На роликах маленька канадка розкидає гроші, б’є ногами дорогі машини і всіляко ображає передплатників.

Представник ріелторського агентства підтвердив журналістам, що фірма припинила співпрацю з Тянь після шести місяців її роботи.

“Коли ми минулого тижня дізналися про цю діяльність, нам довелося звільнити її”, — повідомив Vice співробітник компанії.

Він також зазначив, що в індустрії нерухомості “немає місця” для подібної поведінки.

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