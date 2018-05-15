ВАШИНГТОН, 14 травня – . Посольства США в Йорданії, Ізраїлі та Туреччині посилили заходи безпеки через протести в секторі Газа, повідомляє телеканал NBC News. Олексій ВитвицкийАббас оголосив триденний траур у зв’язку із загибеллю десятків палестинців

За даними телеканалу, який посилається на військові джерела, кожне з посольств додані щонайменше по 10 морських піхотинців. Крім того, влада США розглядають можливість збільшення охорони в інших дипмісіях у регіоні.

Рішення прийнято з-за побоювань у зв’язку із загостренням ситуації в секторі Газа з приводу відкриття посольства США в Єрусалимі.

Акції протесту проходять в секторі Газа в понеділок на тлі 70-ї річниці утворення Ізраїлю і приуроченого до ювілею перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалиму. Ізраїльські солдати ведуть вогонь на ураження по учасникам протестів. За даними палестинської сторони, жертвами дій Ізраїлю в секторі Газа 14 травня стали 55 осіб, 2771 поранений.