Меланія Трамп перенесла операцію з видалення новоутворення.

14 травня фахівці Національного військово-медичного центру імені Уолтера Ріда у штаті Меріленд прооперували 48-річну Меланью Трамп, дружину президента США Дональда Трампа.

Лікарі видалили доброякісне утворення з нирки Трамп.

“Процедура пройшла успішно, ніяких ускладнень не було”, – йдеться в заяві директора по зв’язках з громадськістю офісу першої леді Стефані Грішем.

За даними Грішем, Меланія Трамп залишиться в лікарні до кінця тижня.

Дональд Трамп під час операції залишався в Білому домі. Грішем повідомила, що незабаром він відвідає дружину в лікарні.

Телеканал нагадує, що це перший випадок з 1987 року, коли перша леді перенесла хірургічне втручання. 31 рік тому Ненсі Рейган провели мастектомію.