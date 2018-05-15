Сьогодні зрану скандал серед абізян стався гучний. Точніше скандалище. Але про все по порядку.

Є таке збіговисько недоумків серед окупантів,що називається 1 ак динири [перший армійський корпус, йопт]. Туди набирають по оголошенню та тільки з довідкою про ті, шо ти особливий недоумок. Коротше кажучи, стати бойовою абізяною не так просто, як здається, все серйозно шопіздєц.

Сьогодні зранку на базу першого армійського корпусу дриндидиди підігнали 3 штуки МТЛБ [багатоцільові тягачі легкі броньовані]. Тягачі пригнали після капремонту, фарбовані та чистенькі. Радості у абізян було, наче банани подешевшали, а горілка прямо на деревах зростанні

у пляшках та з акцизками.

Тягачі зустріли з почестями. Альо… Але сталася несподіванка. Точніше три несподіванки. Коли колаборанти почали превіряти шо то за коні приїхали до них і чи справді капремонт був,то трошки здивувалися. Чому здивувалися ? Бо МТЛБ приїхали ше в гіршому стані,ніж їх відправляли на ремонт.

Абізяни перелічили недоліки і виявилося, що :

У МТЛБ № 1 відсутутні медичне устаткування, світломаскувач фар, шлємофон, паспорт машини, скло правого повороту

У МТЛБ № 2 відстутні паспорт машини, ЗІП, шлємофони, медичнеобладнання, брезент, тангентки, ЗІП.

У МТЛБ № 3 відстутні фара, шлємофони, паспорт машини, тангентки

Також, крім недокомплекту, у капітально відремонтованих тягачах, виявили технічні недоліки : відстутність живлення на башти, відсутність поворотів, стопів + непрацюючі звукові сигнали + непрацюючий підігрів двигунів у всіх трьох тягачів+невмикання та не коректно роботу передач + жоден сальник не був замінений на новий + не була проведена заміна пальців на гусеницях + у 2 із трьох МТЛБ не вічиняється вікно командира.

Коротше кажучи, навіть бувалі бойові недоумки путіна були в шоці, бо не мали гадки,яким чином ці труни взагалі доїхали до бази. Водії тягачів були також не в захваті, бо їм ніби дали керувати відремонтованими машинами,а насправді виявилось, шо то трошки не так. Ну зовсім трішечки.

Керівництво абізян 1 ак динири зчинило галас,бо підписувати акт прийомки відремонтованих тягачів не збиралося, а днями з перевіркою має приїхати комісія з рф та з захарастом. Водії тягачів сказали, шо вони люди маленькі, нехай до начальства дзвонять.

Почався секс по телефону. Подзвонили абізяни на рембази і попросили прізвища відповідальніх за ремонт тягачів та телефони їх,щоб особисто подякувати . Але виявилося, шо все не так просто, як здається на перший погляд.

Служили 2 кацапища на рембазі. Платили їм мало, а ті гроші, шо їм платили, кацапи зі швидкістю світла пропивали. На передову кацапів не брали, бо кацапи як понапиваються, люблять пісні групи любе – горлати. Додому, десь під іркутск, кацапи не малі наміру повертатися, бо нема

там шо робити і роботи теж нема.

Одного разу, коли зряплату затримали кацапам, вони спиздили перший шлємофон. Нііііколи не здогадаєтесь,шо вони нікого з грошима, які виручили від продажу шльома. Як і кому продали шлємофон? Та хулі тут думати, на ту ж базу, де ремонтують і продали Кацапи подумали шо таки можна рубати бабло, бо виробництво виходить беззбиткове: спиздив на базі деталь, продавши базі деталь. Ілон Маск, єхай нахуй із своїм пейпелом. Пацани з єбєньов іркутска теж нічо так

шарять бабло мутити

Цю інформацію абізянам розповів на рембазі тієї,хто підписував акти про прийом техніки на ремонт. За допомогою паяльника та страху перед підвалом духовним, абізянка з рембази сповідалась дуже швидко. Вся бізнес-імперія кацапів була проста: Заїзжає техніка на ремонт, техніки викручується все шо можна, техніка ставитися на ремонт без фар-шлємофонів, недостаючі [свіжевідкручені] деталі продаються рембазі, бабло пропивається.

Але жадібність – це таки ворог. Одного разу кацапи зрозуміли, шо можна взагалі не ризикувати: написавши шо фарі є, а насправді їх нема і похуй дім, виписав чек на запчастини і пішов собі ригати тихенько. Стратегію випробували декілька разів і вона себе виправдала.

Бабло пішло рікою. Кацапи ставили на папері на танки ледве не лазерні гармати, а на БТР-і італійськи шпалери клеїли. Зібравши десь за 250 штук фублів на шкірного кацапопідприємця , нащадки свиней та собак вирішили тихенько втікти в єбєня іркутска.

Альо… Іркутск зачекає. Третій партнер по бізнесу їх здав цілком та повністю. За попередніми даними, тільки за 18-й рік це маленьке підприємство розібрали на запчастини 2 МТЛБ та продала їх тій ж рембазі, на якій самі і працювали. За 2017-й рік справа йде набагато краще – недоумки нікого несправними мінімум 3-5 танків [ не всі шурупи відкручуються, деякі прийшлось зрізати].

Ті,що відомо мені на цею годину : зубів ні в кого з партнерів-механіків нема, місцевого співучасника відібрали хату. Всім видали безкоштовні путівки на підвали. Мораль: я благаю ВСУ підігнати до лінії розмежування 50 цистерн шмурдяка і зачекати 3 дні. Через три дні недоумки танки на мінералку будуть бігати міняти.

Фашик Донецький